لیگ برتر هنوز شروع نشده، حاشیه‌های آن به بالاترین حد ممکن رسیده است. درست مثل تمام فصل‌های گذشته، این روز‌ها همه حرف از شفاف‌سازی می‌زنند، درست مثل سال‌های قبل، اما حقیقت این است که اگر قبلاً چیزی به اسم شفاف‌سازی وجود داشت، امسال هم آن را خواهیم دید. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که فوتبال و فوتبالی‌ها کوچک‌ترین درکی از شرایط کشور ندارند. واقعیت این است که فوتبال بازهم به اسم مردم، این‌بار بیشتر از قبل، جیب آنها را خالی می‌کند.

واقعیت این است که فوتبال بیت‌المال‌خور ایران امسال زیاده‌خواه‌تر از تمام سال‌های گذشته به جان بیت‌المال افتاده و در حال بالا کشیدن آن است. این را رقم قرارداد‌های آنچنانی بازیکنانی به ما می‌گوید که با هنرنمایی دلال‌های حاکم بر فوتبال به‌عنوان بازیکنان نخبه معرفی می‌شوند. حالا رئیس فدراسیون بیاید و از شفاف‌سازی حرف بزند، چه سودی دارد؟ به حرف‌های مهدی تاج دقت کنید: «امسال سقف بودجه نداریم، اما برنامه مالی به باشگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از موارد مهم این است که قرارداد‌ها و هزینه‌های باشگاه‌ها منتشر شود. اگر باشگاهی این کار را انجام ندهد، سازمان لیگ قرارداد‌ها را منتشر خواهد کرد تا مردم بدانند بازیکنان، حتی کسانی که کمتر بازی می‌کنند یا روی نیمکت هستند، چه میزان قرارداد دارند. مردم باید مدیران را کنترل و انتظارات خود را مطرح کنند. این موضوع در دنیا مرسوم است که وضعیت مالی باشگاه‌ها شفاف باشد. هیئتی پنج نفره برای بررسی صورت‌های مالی باشگاه‌ها پیش‌بینی شده و هیچ باشگاهی نباید از ارائه اطلاعات مالی خودداری کند. این اقدام بخشی از استانداردسازی و اجرای عدالت مالی در فوتبال است.»

مشابه این حرف‌ها را قبل از هر فصل شنیده‌ایم؛ فقط یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه برابر آنچه رئیس فدراسیون فوتبال گفته، امسال خبری از سقف قرارداد نیست. بسیار هم خوب! تا فصل قبل که چیزی به نام سقف قرارداد وجود داشت، کسی جلودار جماعت فوتبالی نبود؛ حالا که قرار است همان بند ناکارآمد هم برداشته شود، چگونه باید توقع شفاف‌سازی داشته باشیم؟ البته یک حالت وجود دارد و آن اینکه باشگاه‌ها و بازیکنان با زیاده‌خواهی تمام و بدون اینکه پاسخگوی کسی باشند (البته مثل همیشه)، قرارداد‌های چندین میلیاردی خود را رونمایی کنند تا دل مردم کوچه و بازار بیشتر از قبل بسوزد.

جناب تاج، درست گفتید مردم حق دارند که بدانند، اما این را هم می‌دانید که همین مردم در شرایط جنگی کشور چگونه روزگار سپری می‌کنند؟ حالا قرار است این مردم با دیدن رقم قرارداد‌های بازیکنان به‌دردنخور فوتبال باشگاهی، نقره‌داغ هم بشوند تا شما به خیال خودتان بروید و «پز» بدهید که شفاف‌سازی انجام داده‌اید. اگر خیلی هنر دارید، جلوی ثبت قرارداد‌های نجومی بازیکنان بی‌کیفیت داخلی را بگیرید، نه اینکه با انتشار رقم قرارداد‌های آنها نمک روی زخم مردم کشور بریزید. البته که می‌دانیم از پس این کار برنمی‌آیید؛ شفاف‌سازی پیشکش‌تان، چون می‌دانیم چیزی جز آمار و ارقام خیالی از آن بیرون نمی‌آید، اما حداقل کاری که می‌توانید بکنید، این است که به شعور مردم و هواداران فوتبال توهین نکنید.