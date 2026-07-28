فروش ۲۵ کیلو شمش طلا در حراج امروز/ هر شمش ۲۴ میلیارد تومان

دوازدهمین حراج شمش طلا با فروش ۲۵ کیلوگرم به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان برگزار شد و کل معاملات امسال به ۶۲۴ کیلوگرم و ارزشی بیش از ۱۵.۶ همت رسید.

جوان آنلاین: دوازدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در سال جاری، امروز (ششم مردادماه) در تالار معاملاتی مرکز مبادله ایران برگزار شد که طی آن ۲۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۶۰۸ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، با احتساب این معاملات، حجم کل شمش‌های طلای دادوستد شده در سال ۱۴۰۵ به ۶۲۴ کیلوگرم رسیده و ارزش ریالی آن به بیش از ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این حراج که از ساعت ۱۴ امروز آغاز شد، مجموعاً ۲۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در تالار عرضه شد که از این میزان، همه شمش‌ها توسط خریداران معامله شد.

میانگین قیمت هر شمش طلا در این دوره، مبلغ ۲۴ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان ثبت شده و ارزش کل شمش‌های معامله شده در این جلسه، ۶۰۸ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.