جوان آنلاین: در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۶ نوجوانان جهان در باکو پایتخت آذربایجان، در شرایطی که قرار بود آرمین اسماعیلی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف حریف آذربایجانی برود، طبق اعلام صدا و سیما، به علت دیر رسیدن به سالن مسابقات نتوانست در زمان مقرر بر روی تشک حاضر شود تا دست حریف آذربایجانی بالا برود!

به گزارش ایسنا، به این ترتیب با این اتفاق عجیب و دیر رسیدن اتوبوس حامل کشتی‌گیر ایران، اسماعیلی راهی دیدار رده بندی شد تا فردا چهارشنبه برای کسب مدال برنز به روی تشک برود.

اسماعیلی اولین نماینده ایران در مسابقات نوبت بعد از ظهر بود.