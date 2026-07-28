وقتی کل برق خودرو ناگهان قطع می‌شود، متهم اول فیوز اصلی است؛ نگهبان ارزان‌قیمتی که مانع آتش‌سوزی می‌شود.

جوان آنلاین: در خودرو، برق از باتری به بخش‌های مختلف می‌رسد و هر قسمت از سیستم برقی وظیفه مشخصی دارد. برای اینکه سیم‌کشی و تجهیزات برقی آسیب نبینند، از قطعه‌ای به نام فیوز استفاده می‌شود. فیوز مثل یک محافظ عمل می‌کند؛ یعنی اگر جریان برق از حد مجاز بیشتر شود، فیوز می‌سوزد تا از آسیب دیدن سیم‌ها و قطعات برقی جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، در میان فیوز‌های خودرو، یک فیوز بسیار مهم وجود دارد که به آن فیوز اصلی یا فیوز سیمی گفته می‌شود. این فیوز از سیم‌کشی اصلی خودرو محافظت می‌کند و نقش آن بسیار حیاتی است. اگر این فیوز دچار مشکل شود، ممکن است بخش زیادی از سیستم برقی خودرو از کار بیفتد.

فیوز اصلی چه وظیفه‌ای دارد؟

فیوز اصلی مانند نگهبان برق خودرو عمل می‌کند. وظیفه آن این است که از سیم‌کشی اصلی و سیستم‌های مهم برقی و الکترونیکی خودرو محافظت کند. اگر به هر دلیلی جریان برق بیش از اندازه از سیم‌ها عبور کند، این فیوز می‌سوزد تا جلوی آسیب‌های بزرگ‌تر را بگیرد.

این موضوع خیلی مهم است، چون اگر فیوز اصلی وجود نداشته باشد یا به‌درستی کار نکند، ممکن است:

- سیم‌کشی خودرو ذوب شود

- قطعات برقی آسیب ببینند

- سیستم‌های الکترونیکی از کار بیفتند

- حتی خطر آتش‌سوزی به‌وجود بیاید

از کجا بفهمیم فیوز اصلی سوخته است؟

اگر فیوز اصلی خودرو بسوزد، معمولاً چند نشانه مهم دیده می‌شود. برای مثال:

- چراغ‌های جلو روشن نمی‌شوند

- برخی یا همه تجهیزات برقی کار نمی‌کنند

- خودرو استارت نمی‌خورد

- برق پشت‌آمپر یا بعضی سیستم‌های داخلی قطع می‌شود

اگر چنین علائمی را دیدید، یکی از اولین چیز‌هایی که باید بررسی شود فیوز اصلی است.

اگر فیوز اصلی سوخت چه کار کنیم؟

اگر فیوز اصلی سوخته باشد، باید آن را با فیوز سالم و هم‌نوع تعویض کرد. اما نکته خیلی مهم این است که فقط عوض کردن فیوز کافی نیست. چون سوختن فیوز اصلی معمولاً نشانه وجود یک مشکل در برق خودرو است؛ مثلاً:

- اتصالی در سیم‌کشی

- خرابی یکی از قطعات برقی

- عبور جریان بیش از حد

- مشکل در باتری یا دینام

پس اگر فیوز جدید هم دوباره سوخت، نباید سراغ راه‌حل‌های موقتی مثل استفاده از سیم یا فیوز قوی‌تر رفت. این کار بسیار خطرناک است و می‌تواند به سوختن سیم‌کشی یا حتی آتش‌سوزی منجر شود. در این حالت، خودرو باید توسط یک برق‌کار ماهر یا تعمیرکار بررسی شود تا علت اصلی پیدا شود.

البته فیوز اصلی باید استاندارد باشد و دقیقاً با مشخصات خودرو هماهنگ باشد. اگر از فیوز نامناسب استفاده شود، ممکن است در زمان لازم عمل نکند یا زودتر از حد معمول بسوزد. هر دو حالت مشکل‌ساز است.

به همین دلیل، هنگام تعویض فیوز اصلی باید به این موارد توجه کرد:

- آمپر فیوز درست باشد

- نوع فیوز با خودرو مطابقت داشته باشد

- فیوز سالم و استاندارد باشد

- از قطعات بی‌کیفیت یا غیرمعتبر استفاده نشود

به صورت کلی فیوز اصلی یکی از مهم‌ترین قطعات برقی خودرو است که از سیم‌کشی و سیستم‌های الکتریکی محافظت می‌کند. اگر این فیوز بسوزد، ممکن است بخش زیادی از برق خودرو از کار بیفتد؛ بنابراین در صورت مشاهده مشکل، باید ابتدا فیوز اصلی بررسی شود و در صورت نیاز، با فیوز استاندارد و هم‌نوع تعویض گردد. مهم‌تر از همه این است که هرگز از سیم یا فیوز غیر استاندارد به جای آن استفاده نشود، چون این کار می‌تواند خسارت‌های جدی به خودرو وارد کند.