کد خبر: 1371460
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
اقتصاد » اخبار کلی

چرا سیم‌کشی خودرو ذوب می‌شود؟

1 وقتی کل برق خودرو ناگهان قطع می‌شود، متهم اول فیوز اصلی است؛ نگهبان ارزان‌قیمتی که مانع آتش‌سوزی می‌شود.

جوان آنلاین: در خودرو، برق از باتری به بخش‌های مختلف می‌رسد و هر قسمت از سیستم برقی وظیفه مشخصی دارد. برای اینکه سیم‌کشی و تجهیزات برقی آسیب نبینند، از قطعه‌ای به نام فیوز استفاده می‌شود. فیوز مثل یک محافظ عمل می‌کند؛ یعنی اگر جریان برق از حد مجاز بیشتر شود، فیوز می‌سوزد تا از آسیب دیدن سیم‌ها و قطعات برقی جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، در میان فیوز‌های خودرو، یک فیوز بسیار مهم وجود دارد که به آن فیوز اصلی یا فیوز سیمی گفته می‌شود. این فیوز از سیم‌کشی اصلی خودرو محافظت می‌کند و نقش آن بسیار حیاتی است. اگر این فیوز دچار مشکل شود، ممکن است بخش زیادی از سیستم برقی خودرو از کار بیفتد.

فیوز اصلی چه وظیفه‌ای دارد؟

فیوز اصلی مانند نگهبان برق خودرو عمل می‌کند. وظیفه آن این است که از سیم‌کشی اصلی و سیستم‌های مهم برقی و الکترونیکی خودرو محافظت کند. اگر به هر دلیلی جریان برق بیش از اندازه از سیم‌ها عبور کند، این فیوز می‌سوزد تا جلوی آسیب‌های بزرگ‌تر را بگیرد.

این موضوع خیلی مهم است، چون اگر فیوز اصلی وجود نداشته باشد یا به‌درستی کار نکند، ممکن است:

- سیم‌کشی خودرو ذوب شود
- قطعات برقی آسیب ببینند
- سیستم‌های الکترونیکی از کار بیفتند
- حتی خطر آتش‌سوزی به‌وجود بیاید

از کجا بفهمیم فیوز اصلی سوخته است؟

اگر فیوز اصلی خودرو بسوزد، معمولاً چند نشانه مهم دیده می‌شود. برای مثال:

- چراغ‌های جلو روشن نمی‌شوند
- برخی یا همه تجهیزات برقی کار نمی‌کنند
- خودرو استارت نمی‌خورد
- برق پشت‌آمپر یا بعضی سیستم‌های داخلی قطع می‌شود

اگر چنین علائمی را دیدید، یکی از اولین چیز‌هایی که باید بررسی شود فیوز اصلی است.

 اگر فیوز اصلی سوخت چه کار کنیم؟

اگر فیوز اصلی سوخته باشد، باید آن را با فیوز سالم و هم‌نوع تعویض کرد. اما نکته خیلی مهم این است که فقط عوض کردن فیوز کافی نیست. چون سوختن فیوز اصلی معمولاً نشانه وجود یک مشکل در برق خودرو است؛ مثلاً:

- اتصالی در سیم‌کشی
- خرابی یکی از قطعات برقی
- عبور جریان بیش از حد
- مشکل در باتری یا دینام

پس اگر فیوز جدید هم دوباره سوخت، نباید سراغ راه‌حل‌های موقتی مثل استفاده از سیم یا فیوز قوی‌تر رفت. این کار بسیار خطرناک است و می‌تواند به سوختن سیم‌کشی یا حتی آتش‌سوزی منجر شود. در این حالت، خودرو باید توسط یک برق‌کار ماهر یا تعمیرکار بررسی شود تا علت اصلی پیدا شود.

البته فیوز اصلی باید استاندارد باشد و دقیقاً با مشخصات خودرو هماهنگ باشد. اگر از فیوز نامناسب استفاده شود، ممکن است در زمان لازم عمل نکند یا زودتر از حد معمول بسوزد. هر دو حالت مشکل‌ساز است.

به همین دلیل، هنگام تعویض فیوز اصلی باید به این موارد توجه کرد:

- آمپر فیوز درست باشد
- نوع فیوز با خودرو مطابقت داشته باشد
- فیوز سالم و استاندارد باشد
- از قطعات بی‌کیفیت یا غیرمعتبر استفاده نشود

به صورت کلی فیوز اصلی یکی از مهم‌ترین قطعات برقی خودرو است که از سیم‌کشی و سیستم‌های الکتریکی محافظت می‌کند. اگر این فیوز بسوزد، ممکن است بخش زیادی از برق خودرو از کار بیفتد؛ بنابراین در صورت مشاهده مشکل، باید ابتدا فیوز اصلی بررسی شود و در صورت نیاز، با فیوز استاندارد و هم‌نوع تعویض گردد. مهم‌تر از همه این است که هرگز از سیم یا فیوز غیر استاندارد به جای آن استفاده نشود، چون این کار می‌تواند خسارت‌های جدی به خودرو وارد کند.

برچسب ها: سیم کشی ، خودرو ، فیوز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

نظم ایرانی در تنگه هرمز

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

خنجر یمنی از روبه‌رو!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار