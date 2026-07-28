هوای تهران در وضعیت قرمز

جوان آنلاین: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ازن با میانگین ۱۰۸بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ازن» با میانگین ۱۵۵ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای همه است.
به گزارش ایسنا، ازن سطح زمین یا ازن تروپوسفری در نزدیکی سطح زمین تشکیل میشود و یک آلاینده مضر به شمار میرود. ازن سطح زمین بهطور مستقیم از منابع آلاینده منتشر نمیشود بلکه یک آلاینده ثانویه است که در نتیجه واکنشهای شیمیایی میان اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار در حضور نور خورشید و گرما شکل میگیرد. به همین دلیل در روزهای گرم، آفتابی و دارای شرایط پایداری هوا، احتمال افزایش غلظت آن بیشتر است.
ازن سطح زمین میتواند موجب تحریک گلو، سرفه، تنگی نفس، تشدید بیماری آسم و کاهش عملکرد ریه شود و بهویژه برای گروههای حساس مخاطرات بیشتری به همراه داشته باشد بنابراین در روزهای افزایش این آلاینده مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۱۲ روز پاک، ۱۰۴ روز قابل قبول، ۱۲ روز ناسالم برای گروههای حساس و دو روز ناسالم برای همه بوده است.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.