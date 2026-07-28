شلمچه و چذابه؛ دو مسیری که با گرما و جنگ هم خلوت نشدند

جوان آنلاین: حماسه حسینی در پهنه دشتهای تفتیده خوزستان بار دیگر تبلوری شگرف یافته و مرزهای شلمچه و چذابه به تجلیگاه پیوند ناگسستنی دلهای عاشقان به کربلا مبدل شدهاند. در این روزهای سرشار از معنویت، خوزستان به عنوان معبر اصلی دلدادگان حسینی، آغوش پرمهر خود را به روی خیل عظیم زائرانی گشوده است که خستگی راه و گرمای طاقتفرسا را با پای شوق به هیچ میانگارند. شور و اشتیاق وصفناپذیر زائران نشان از آن دارد که بیرق اباعبدالله الحسین (ع) هرگز بر زمین نمیافتد و مسیر عشق، پرترددتر و پویاتر از گذشته است.
به گزارش مهر، در میان هجمههای خصمانه دشمنان و بروز برخی تهدیدها و تنشهای مرزی، حضور میلیونی مردم با انسجام و شتابی دوچندان همراه شده است. زائران با گامهایی استوار و دلهایی مالامال از ایمان، خط بطلانی بر تمام توطئهها کشیده و ثابت کردهاند که در مکتب عاشورا، هراس از سختیها و خطرات راه معنا ندارد. این حرکت شتابان و میلیونی، گویای آن است که پیادهروی اربعین به یک خروش حماسی و جهانی بدل شده که هیچ عاملی قادر به متوقف ساختن آن نیست.
همگام با حرکت پرخروش زوار، دستگاههای اجرایی، نظامی، بهداشتی و فرهنگی خوزستان با آمادهسازی زیرساختهای نوین و اقدامات جهادی، میدان خدمت را به شایستگی آراستهاند. ایجاد دهها هکتار پارکینگ، راهاندازی بیمارستانهای صحرایی، نصب سامانههای سرمایشی و مهپاش در کنار تسهیل در فرآیند صدور گذرنامه و عبور از گیتها، همگی گویای همتی والا برای تکریم زوار است. این گزارش روایتی است از حماسه شکوه و ارادت در دروازههای کربلا یی که با وجود تمام سختیها، برگ زرین دیگری را در تاریخ این دیار رقم میزند.
گامهای استوار زائران در گذرگاهها
در همین خصوص یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران از بیست و پنجم تیر تا پنجم مرداد برابر با یکم تا دوازدهم ماه صفر، اظهار کرد: در این ایام ۶۹۲ هزار و ۶۴۱ زائر ایرانی و خارجی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد داشتهاند که ۵۷۰ هزار و ۲۵ تردد از پایانه مرزی شلمچه و ۱۲۲ هزار و ۶۱۶ تردد از پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: طی این بازه، ۲۲ هزار و ۵۹ زائر ایرانی و ۶ هزار و ۱۱۶ زائر خارجی از مرز چذابه وارد کشور شدهاند. همچنین ۸۵ هزار و ۶۴۹ مسافر ایرانی و ۸ هزار و ۷۹۲ مورد مسافر خارجی از این پایانه راهی عتبات عالیات شدهاند.
وی به تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه اشاره و عنوان کرد: در مدت یادشده، ۱۱۰ هزار و ۹۵ تردد ورودی و ۴۰۴ هزار و ۷۳۸ تردد خروجی از این پایانه انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: همچنین مسافران خارجی ۲۰ هزار و ۲۹۴ تردد ورودی و ۳۴ هزار و ۸۹۸ تردد خروجی را در پایانه مرزی شلمچه به ثبت رساندهاند.
عبور حماسی از گرما و تهدیدات دشمن
محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در جلسه اخیر ستاد اربعین استان با اشاره به جهش چشمگیر حضور زائران بیان کرد: تعداد زائران ترددکننده از مرزهای شلمچه و چذابه با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل، از مرز ۶۷۱ هزار نفر عبور کرده است.
وی با اشاره به ارتقای زیرساختهای گذرگاهی در مرزهای استان تصریح کرد: ۴۸ گیت گذرنامه در مرز شلمچه و ۴۲ گیت در مرز چذابه به صورت شبانهروزی فعال هستند و فرآیند ارائه خدمات در کمتر از چند ثانیه انجام میشود که نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان انتظار زائران دارد.
استاندار خوزستان در خصوص تمهیدات حملونقل و پارکینگ توضیح داد: ۲۱۰ هکتار پارکینگ در دو مرز شلمچه و چذابه آمادهسازی شده است که سهم شلمچه ۱۱۰ هکتار با گنجایش ۸۰ هزار خودرو و سهم چذابه ۱۰۰ هکتار با ظرفیت ۷۰ هزار خودرو است. همچنین ۹۰ هزار متر مربع سایبان و مهپاش در این دو مرز احداث شده است تا زائران در رفاه و آسایش کامل از این مسیرها عبور کنند.
موالیزاده با تشریح اقدامات درمانی و امدادی افزود: در مرز شلمچه یک بیمارستان صحرایی، چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد و در مرز چذابه نیز یک بیمارستان صحرایی توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. همچنین یک هزار و ۸۰۰ کامیون حامل اقلام و ملزومات مواکب از مرز شلمچه به کشور عراق اعزام شدهاند.
وی از بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی برای جابهجایی زائران خبر داد و اظهار کرد: روزانه بین ۲۲ تا ۳۸ رام قطار در مسیر خرمشهر به شلمچه تردد میکنند که هر رام در هر رفت و برگشت، ظرفیت جابهجایی ۶۵۰ نفر را دارد و این اقدام نقش مؤثری در کاهش ترافیک جادهای و تسهیل تردد زائران داشته است.
استاندار خوزستان در خصوص اصابت پرتابه دشمن در شلمچه که به شهادت دو تن از مرزبانان سرافراز و مجروحیت ۱۱ نفر انجامید، تأکید کرد: به رغم ایجاد این شرایط، نه تنها اختلالی و خللی در حرکت زائران اباعبدالله الحسین (ع) ایجاد نشد، بلکه سیر حرکت شتابانتر شد و زائران با استحکام و روحیهای بالا به مسیر خود ادامه دادند تا ثابت کنند هیچ مانعی نمیتواند مسیر عشق به ولایت را سد کند.
صدور گذرنامه در کمترین زمان ممکن
سرهنگ علیرضا کولیوند، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای شبانهروزی برای تسهیل سفر زوار اظهار کرد: گذرنامه زیارتی در استان در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل زوار حسینی میشود.
وی در ادامه توضیح داد: زائرانی که موفق به اخذ گذرنامه زیارتی نشدهاند میتوانند با مراجعه حضوری به اداره گذرنامه استان خوزستان نسبت به ثبت درخواست گذرنامه زیارتی اقدام و کمتر از ۲۴ ساعت گذرنامه را دریافت نمایند تا بدون دغدغه راهی این سفر معنوی شوند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان با اشاره به آمار کلی ترددها در مرزهای استان خاطرنشان کرد: از ابتدای ماه صفر تا امروز ۱۲ ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ۶۳۵ هزار نفر رسیده است که این حجم نشاندهنده پویایی مرزهای خوزستان است.
بسیج ناوگان حملونقل برای خدمت به زوار
همچنین سیداحمد اولیزاده، مدیر توسعه شلمچه در گفتگویی رسانهای به تشریح وضعیت ترابری پرداخت و گفت: روزانه در هر شیفت ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۲ رام ریلباس در مسیر خرمشهر به شلمچه بهصورت مستمر به زائران خدماترسانی میکنند.
جانشین ستاد اربعین حسینی منطقه آزاد اروند با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسهیل جابهجایی زائران اربعین عنوان کرد: در هر شیفت حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس در مسیرهای پیشبینیشده مستقر هستند و وظیفه انتقال زائران به پایانه مرزی شلمچه را بر عهده دارند.
وی افزود: علاوه بر ناوگان اتوبوسی، دو رام ریلباس نیز بهصورت مستمر در مسیر راهآهن خرمشهر به شلمچه فعال است تا بخشی از بار ترافیکی جابهجایی زائران را پوشش داده و امکان دسترسی آسانتر به مرز را فراهم کند.
اولیزاده با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای حملونقل با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است، تصریح کرد: هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و بخش حملونقل انجام شده و خدمات جابهجایی زائران بهصورت منظم، روان و بدون وقفه ادامه دارد.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای بازگشت زائران توضیح داد: در بارانداز هشت هکتاری شلمچه، امکانات لازم برای استقرار موقت زائران و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی فراهم شده و فضای لازم برای پشتیبانی از حدود یکهزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس از استانهای مختلف کشور پیشبینی شده است تا رانندگان پس از استراحت کافی، با ایمنی بیشتر به جابهجایی زائران بپردازند.
جانشین ستاد اربعین حسینی منطقه آزاد اروند بیان کرد: با توجه به افزایش تدریجی حجم تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، آمادگی لازم برای تقویت ناوگان حملونقل در صورت نیاز نیز پیشبینی شده است تا زائران با سهولت و آرامش بیشتری به مرز شلمچه تردد کنند.
جلوهگری عشق و حماسه در خوزستان
جریان بیپایان زائران کوی دوست، تصویری بی بدیل از شور و شعور حسینی را در مرزهای خوزستان ترسیم کرده است. افزایش ۲۲ درصدی آمار زوار در مقایسه با سال گذشته با وجود شدت گرمای مردادماه و تحرکات مذبوحانه دشمن در نقاط مرزی، گواهی روشن بر این مدعاست که مغناطیس حسینی کششی فراتر از محاسبات مادی دارد.
مردم وفادار و ولایتمدار ایران اسلامی همراه با خیل عظیم شیفتگان اهلبیت (ع) از سراسر جهان، پای پیاده قدم در مسیر نور نهادهاند تا تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای سرخ عاشورا داشته باشند.
خوزستان قهرمان به عنوان دروازه ورود به بهشت کربلا با تمام توان و بهرهگیری از همت والای خادمان مردمی و تلاش شبانهروزی مسئولان، کارنامهای درخشان در میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی به ثبت رسانده است.
این شکوه بینظیر و هماهنگی کمسابقه در ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی، تجلیبخش همدلی و اتحاد امت اسلامی در پرتو لوای حسینی است که پیام صلح، آزادی و مقاومت عاشورایی را از کرانههای اروند و شلمچه به گوش جهانیان میرساند.