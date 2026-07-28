جوان آنلاین: سردار رضا شجاعی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پس از اطلاع از خبر سرقت دو فروند لنج صیادی از آب‌های حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی چابهار و حرکت آن بسمت آب‌های سومالی به سرعت برای شناسایی آن به محل مورد نظر اعزام شدند.

به گزارش مهر، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به هماهنگی و همراهی مالکان لنج‌ها با ماموران پایگاه دریابانی چابهار تصریح کرد: سارقین با مشاهده ماموران دریابانی و عدم توان درگیری شناور را در بندر کنارک رها و از محل متواری شدند.

سردار شجاعی با اشاره به اینکه اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری سارقین آغاز شده، گفت: لنج‌ها پس از رهایی از چنگال سارقین با هماهنگی قضایی تحویل مالک شناور خواهد شد.