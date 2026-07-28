نرخ تورم ماهانه نصف شد

جوان آنلاین: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۶۱/۴ درصد است.

به گزارش ایسنا، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۴۲/۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳/۶ درصد افزایش داشت.

شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۴۲.۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳.۶ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳.۹ درصد افزایش یافت.

میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۶۱.۴ درصد است.

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۲.۶ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۸۶.۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۸ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۳۹ درصد افزایش داشته است.

در تیرماه ۱۴۰۵ شاخص بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۱.۸ درصد، پوشاک و کفش ۴.۶ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۵.۹ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۵.۱ درصد، بهداشت و درمان ۴.۹ درصد، حمل و نقل ۲.۴ درصد، ارتباطات ۱.۱ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۳.۸ درصد، تحصیل ۱.۲ درصد، رستوران و هتل ۳.۸ درصد و کالا‌ها و خدمات متفرقه ۵.۶ درصد افزایش یافت.

دراین میان شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۵ درصد کاهش داشته است.