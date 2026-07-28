کد خبر: 1371370
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: آمریکا شهروندان ایرانی و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داد

نیویورک تایمز روزنامه نیویورک تایمز به کشتار غیرنظامیان ایرانی در جریان تجاوز آمریکا به کشورمان از جمله جنایت مدرسه میناب اذعان کرد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی درباره آنچه که در جریان تجاوز آمریکا به ایران و درگیری های منطقه رخ داد اعتراف کرد که حملات هوایی آمریکا علیه ایران دست کم باعث قربانی شدن هزار و ۷۰۰ غیرنظامی شد.

گرچه آمار شهدای تجاوزات آمریکا علیه ایران بیشتر از این ارقام است اما این گزارش به مثابه اعتراف روزنامه آمریکایی مبنی بر کشتار غیرنظامیان در جنگ مذکور محسوب می شود.

نیویورک تایمز گزارش داد که در ۲۸ فوریه تعدادی از موشک های تاماهاوک از سوی ناوهای آمریکایی به سمت یک مدرسه ابتدای در میناب شلیک شد که به دنبال آن ۱۷۵ نفر قربانی شدند. اکثر این قربانیان را کودکان تشکیل می دادند.

همچنین نوع جدیدی از موشک های آمریکایی به سمت یک سالن ورزشی، یک مدرسه و ۲ منطقه مسکونی در جنوب ایران اصابت کرد که باعث قربانی شدن ۲۱ نفر شد.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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