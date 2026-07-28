فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف تعداد ۵ قبضه سلاح جنگی و تعداد یک گلوله نارنجک انداز چهل تیکه در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

جوان آنلاین: سردار رضا شجاعی اظهار کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی مسلح، تعداد ۵ قبضه انواع سلاح جنگی از نوع: ۲ قبضه کلاش، ۲ قبضه کلت کمری، ۱ قبضه سلاح کمرشکن، یک قبضه سلاح نارنجک انداز چهل تیکه و تعداد ۲۴ تیر جنگی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دیگر دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار شجاعی ضمن هشدار به قاچاقچیان ، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرزهای جنوب شرق تأکید کرد.