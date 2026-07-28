افزایش قیمت طلای جهانی دوام نیافت

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت افزایش یک درصدی در معاملات روز دوشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۷ درصد کاهش، به ۴۰۴۵ دلار و ۸۹ سنت رسید.
قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۸ درصد کاهش، به ۴۰۴۶ دلار و ۲۰ سنت رسید.
ارزش دلار در معاملات روز جاری نزدیک به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر باقی ماند و این امر باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمتگذاری میشود، برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شود.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تیستی لایو» گفت: قیمت طلا در بازه محدود بین ۳۹۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار در نوسان است و فکر میکنم بازارها فقط منتظر سیگنالهای فدرال رزرو هستند.
فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه به نشست دو روزه سیاستگذاری خود پایان میدهد. طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا را حدود ۶۲ درصد پیشبینی میکنند و ۳۸ درصد از فعالان بازار انتظار افزایش حداقل ۲۵ واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دارند که نسبت به ۱۶ درصد در هفته گذشته، افزایش یافته است.
بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را حدود ۸۱ درصد پیشبینی میکنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد و گفت: آمریکا باید کمترین نرخ بهره در جهان را داشته باشد.
بر اساس گزارش رویترز، اسپیواک افزود: اگر نشست فدرال رزرو زمینه را برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر فراهم نکند، احتمالا طلا به بالای ۴۲۰۰ دلار در هر اونس صعود خواهد کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با دو درصد کاهش، به ۵۷ دلار و ۲۳ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش، به ۱۶۰۵ دلار و ۹۳ سنت و هر اونس پالادیوم با ۱.۶ درصد کاهش، به ۱۲۷۰ دلار و ۹۷ سنت رسید.