وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود سال تحصیلی جدید همانند ۲ سال گذشته با آرامش و نشاط آغاز شود، گفت: تلاش ما این است که تمامی مدارس کشور سال تحصیلی جدید را به‌صورت حضوری و با کمترین دغدغه و مشکل آغاز کنند.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به اردبیل در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: برنامه‌ریزی برای شروع سال تحصیلی از ۱۵ مهرماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰ جلسه و حدود ۷۰ تا ۸۰ برنامه در این زمینه طراحی و به‌صورت مستمر رصد و پایش شده است تا سال تحصیلی جدید با کمترین چالش آغاز شود.

وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم سال تحصیلی جدید همانند دو سال گذشته با آرامش و نشاط آغاز شود، اظهار کرد: تلاش ما این است که تمامی مدارس کشور سال تحصیلی جدید را به‌صورت حضوری و با کمترین دغدغه و مشکل آغاز کنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر آموزش مجازی بر کیفیت آموزشی دانش‌آموزان در سال گذشته، افزود: آموزش حضوری از کیفیت بالاتری برخوردار است و هیچ نوع آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری شود، اما به دلیل شرایط و اتفاقاتی که کشور در سال گذشته با آن مواجه شد، بخش قابل توجهی از آموزش‌ها به‌صورت مجازی برگزار شد و طبیعی است که این مسئله بر کیفیت آموزشی دانش‌آموزان تأثیر گذاشته باشد.

کاظمی ادامه داد: از همان ابتدا و پیش از پایان امتحانات، برای جبران افت آموزشی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کردیم و در همین راستا دو طرح در نظر گرفته شده است؛ طرح «حامی» برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی که از سطح مطلوب آموزشی فاصله دارند و طرح «تقویت و جبران افت آموزشی» برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم.

کاظمی گفت: اجرای این طرح‌ها پس از پایان امتحانات نهایی پایه یازدهم و برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز دنبال خواهد شد و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها بتوانیم بخشی از افت آموزشی ایجادشده را جبران کنیم.

۵۰ هزار کلاس درس در مسیر هوشمندسازی

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تغییر مفهوم هوشمندسازی مدارس، گفت: امروز هوشمندسازی کلاس درس دیگر به معنای قرار دادن یک رایانه یا نمایشگر در کلاس نیست؛ فناوری‌ها با سرعت زیادی در حال تغییر هستند و استاندارد‌های فناوری آموزشی نیز متحول شده است.

وی افزود: طی شش ماه، مطالعات گسترده‌ای در حوزه فناوری‌های نوین آموزشی با مدیریت و راهبری رئیس‌جمهور و با استفاده از مطالعات بین‌المللی، الگو‌های تطبیقی و تجربه‌های اجراشده در داخل کشور انجام شد و در نهایت به یک الگوی جدید و ارزشمند برای هوشمندسازی کلاس‌های درس دست یافتیم.

کاظمی تصریح کرد: در این الگو از نمایشگر‌های هوشمند مجهز به اینترنت، شبکه‌های تعاملی، نرم‌افزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، محتوای آموزشی متنوع و آزمایشگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود که ظرفیت‌های جدیدی را برای فرایند یاددهی و یادگیری در کلاس درس ایجاد می‌کند و همزمان می‌تواند به‌عنوان تخته کلاس نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ورود نخستین نمونه‌های این تجهیزات به کشور، گفت: تاکنون ۵ هزار نمونه از این تجهیزات وارد شده و در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گرفته است و هدف‌گذاری ما هوشمندسازی ۵۰ هزار کلاس درس است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: تأمین تجهیزات ۵ هزار کلاس درس با کمک اتحادیه پتروشیمی‌های کشور از محل مسئولیت‌های اجتماعی و ۵ هزار کلاس دیگر با حمایت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: خیران نیز در این حوزه وارد شده‌اند و در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، سال گذشته ۳۰۰ کلاس درس با استفاده از این الگو هوشمندسازی شد و امسال نیز توسعه این طرح در دستور کار قرار دارد.

پیگیری تعیین تکلیف نیرو‌های آموزش‌وپرورش

کاظمی درباره وضعیت تبدیل وضعیت نیرو‌های آموزش‌وپرورش نیز گفت: اطلاعات و مستندات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد و وزارت آموزش‌وپرورش این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: این وزارتخانه همواره با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و اساساً قرار نیست تعداد نیروی انسانی دقیقاً متناسب با نیاز لحظه‌ای مدارس باشد؛ چراکه جمعیت دانش‌آموزی در مناطق مختلف کشور سیال است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: به‌طور معمول بین ۱۳ تا ۱۵ درصد از نیروی انسانی مورد نیاز آموزش‌وپرورش با کمبود مواجه است و بخشی از این کمبود از طریق استخدام و بخشی نیز با استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته و نیرو‌های حق‌التدریس جبران می‌شود.

کاظمی با قدردانی از معلمانی که پس از رسیدن به سن بازنشستگی همچنان به خدمت ادامه می‌دهند، گفت: امسال نزدیک به ۶۰ درصد از فرهنگیان بازنشسته درخواست استمرار خدمت داده‌اند که این اقدام، خدمتی ارزشمند به نظام تعلیم و تربیت و جمهوری اسلامی ایران است و از تلاش‌های این عزیزان قدردانی می‌کنیم.

توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور، گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از زیرساخت‌های اساسی آموزش‌وپرورش است و همواره مورد تأکید و توجه رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر رشد خوبی در دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاده و در حال حاضر مجموع ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی حدود ۳۰ هزار نفر در سال است. همچنین ساختار دانشگاه فرهنگیان توسعه یافته و اکنون ۳۲ دانشگاه استانی مستقل در کشور فعالیت می‌کنند که هر یک دارای سه دانشکده هستند.

کاظمی با اشاره به روند به‌روزرسانی فضاها، تجهیزات و خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان، گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و استانداران نیز به‌عنوان رؤسای هیئت امنای دانشگاه‌های فرهنگیان استان‌ها، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های این دانشگاه دارند.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی دانشگاه فرهنگیان در سال جاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از نیاز‌های این دانشگاه را در سراسر کشور تأمین می‌کند و امیدواریم با استفاده از این اعتبارات، بخش عمده پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه فرهنگیان در سال جاری به سرانجام برسد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین عصر امروز، دوشنبه پنجم مردادماه در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان اردبیل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و شهدای دانش‌آموز، از حمایت‌های دولت، مجلس شورای اسلامی، استاندار و نمایندگان استان اردبیل از برنامه‌های آموزش‌وپرورش قدردانی کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تبریک هفته اردبیل، این استان را سرزمین فرهنگ، علم، ایمان و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: اردبیل با برخورداری از شخصیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی و همچنین ظرفیت ارزشمند خیران مدرسه‌ساز، همواره یکی از استان‌های اثرگذار کشور بوده است.

وی با تقدیر از استاندار اردبیل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و مجموعه مدیران استانی، افزود: عملکرد اردبیل در اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» و «پروژه مهر» شایسته تقدیر است و قرار گرفتن این استان در جمع استان‌های برتر کشور، حاصل همدلی، برنامه‌ریزی و اهتمام مجموعه مدیریتی و اجرایی استان است.

وزیر آموزش‌وپرورش، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت را از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نهضت توسعه فضا‌های آموزشی، هوشمندسازی کلاس‌های درس، توسعه فضا‌های ورزشی، توانمندسازی معلمان، تقویت دوره پیش‌دبستانی، مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان، از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در سطح کشور دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تداوم حمایت دولت از نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، جریان خدمت‌رسانی در آموزش‌وپرورش بدون وقفه ادامه دارد و تمامی ظرفیت‌ها برای فراهم کردن شرایط مناسب و آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید به کار گرفته شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، آموزشی و ورزشی در استان اردبیل خبر داد و بر حمایت وزارتخانه از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان تأکید کرد.

وی گفت: با همکاری استانداری، اداره‌کل آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و خیران مدرسه‌ساز، برنامه‌های متعددی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری در اردبیل، اظهار کرد: تکمیل ۳۵۲ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی، بهره‌برداری از پنج سالن ورزشی نیمه‌تمام، تکمیل سه استخر دانش‌آموزی و اجرای طرح شهید عجمیان در یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی استان است.

وی ادامه داد: بهسازی مدارس با اجرای ۲۳۰ هزار مترمربع ایزوگام و آسفالت و تجهیز ۶۰۰ کلاس درس به سیستم‌های گرمایشی استاندارد نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش از تجهیز ۳۱۷ مدرسه استان اردبیل به نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و افزود: این طرح با همکاری وزارت نیرو اجرا خواهد شد و می‌تواند گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های پاک، کاهش هزینه‌های مدارس و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در فضا‌های آموزشی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت آموزش‌وپرورش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، گفت: راه‌اندازی پردیس تخصصی کودک و نوجوان، ایجاد کانون علوم و فنون، حمایت از تئاتر کودک و نوجوان و توجه ویژه به دانش‌آموزان عشایر، از دیگر برنامه‌هایی است که با حمایت وزارتخانه در استان دنبال خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با قدردانی از همراهی استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، خیران مدرسه‌ساز و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: وزارت آموزش‌وپرورش در کنار استان اردبیل خواهد بود تا با هم‌افزایی و همکاری همه مجموعه‌ها، زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی و آغاز سال تحصیلی بانشاط و باکیفیت برای دانش‌آموزان استان فراهم شود.