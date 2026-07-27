جوان آنلاین: وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در آخرین آمار خود اعلام کرد: از زمان آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه، ۱۸ نظامی کشته و ۶۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، پنتاگون افزود که بر اثر حملات ایران در روز‌های اخیر، ۴ نظامی آمریکایی کشته و ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

واشنگتن همواره با سیاست سانسور، بایکوت شدید، تلاش می‌کند ابعاد واقعی تلفات جانی و انسانی نظامیان خود در درگیری‌های منطقه را پنهان نگه دارد.

پیش از این سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعلام کرد: تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهمنامه بالای ۲۰۰ نفر است.