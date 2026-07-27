حضور هفت جوان ایرانی در رویداد امنیت سایبری مسکو

جوان آنلاین: این رویداد با عنوان Positive Hack Camp با رویکرد بررسی روشهای عملی دفاع سایبری، تست نفوذ و هک قانونمند با مشارکت یکصد جوان از ۲۰ کشور جهان گشایش یافت.
به گزارش ایرنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی در این رویداد با جوانان کشورمان نیز به گفتوگو پرداخت.
کاظم جلالی در سخنانی در آیین آغاز به کار رسمی این رویداد با اشاره به پیشرفت بیسابقه جهان در عرصه دیجیتال گفت: در کنار فرصتهای بینظیر، تهدیداتی پدیدار شدهاند که امنیت، اقتصاد و حاکمیت ملی کشورها را به مخاطره میاندازند.
وی افزود: فضای سایبری به عرصه اصلی رقابت قدرتها تبدیل شده و مرزهای سنتی در آن رنگ باختهاند؛ آنچه امروز اهمیت دارد، درک مشترک و عزم جمعی برای مقابله با این مخاطرات است.
این دیپلمات کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، هر دو به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و نقش فعال خود، در خط مقدم تهدیدات سایبری قرار دارند.
وی افزود: در سالهای اخیر، زیرساختهای حیاتی ما از شبکههای انرژی و تأمین آب گرفته تا سیستمهای حملونقل، بانکداری و ارتباطات، هدف حملات پیچیده بازیگران دولتی و غیردولتی با انگیزههای سیاسی، اقتصادی یا حتی خرابکارانه بودهاند.
جلالی گفت: این تجربه تلخ، اما پرمعنا به ما آموخته است که نباید منفعل باشیم؛ بلکه نیازمند برنامهریزی راهبردی، سرمایهگذاری مستمر در نیروی انسانی، و همکاریهای بینالمللی مؤثر هستیم
وی خاطرنشان کرد: حضور جوانان ایرانی در جمع شرکتکنندگان برگزیده در این رویداد، نشاندهنده سطح بالای علمی نخبگان ما و گواهی بر همکاری روزافزون ایران و روسیه در حوزه امنیت سایبری است.
سفیر ایران در مسکو گفت: اقدام هوشمندانه شرکت روسی Positive Technologies، نویدبخش شکلگیری پروژههای مشترک پژوهشی و عملیاتی بیشتر میان مراکز علمی و صنعتی دو کشور در آینده نزدیک خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با تهدیدات پیچیده این فضا، فراتر از توان یک کشور و نیازمند راهکارهای مشترک است.
سفیر کشورمان در روسیه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در حاشیه این رویداد گفت: همکاریهای تهران و مسکو به دنبال تصویب توافقنامه همکاری دو کشور در مقابله با جرایم سایبری در مراجع قانونگذاری دو کشور، هم اینک در حال اجرا است و همکاریهای نزدیکی میان دو کشور در این زمینه برقرار است.
وی افزود: کارگروه مشترکی نیز در این خصوص بین دو کشور تعریف شده است و همکاری فعالانه بین دو کشور در جریان است.
الکساندر شویتووف معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه نیز در این آیین مقابله با تهدیدات سایبری را اصلی جداییناپذیری در تأمین امنیت کشورها در عصر کنونی دانست و بر اهمیت همکاریهای بلندمدت در عرصه بینالمللی در این زمینه تأکید کرد.
این رویداد را شرکت روسی Positive Technologies با حمایت وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه برگزار میکند.