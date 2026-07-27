دستور الزیدی برای تحقیقات درباره ادعای عربستان سعودی

جوان آنلاین: دفتر نخست وزیری عراق دوشنبه شب اعلام کرد الزیدی دستور تحقیقات امنیتی در مورد بیانیه عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن تاسیسات نفتی اش با پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه آمده است، عراق به اصل اجازه ندادن از خاک این کشور برای هر گونه حمله به کشورهای دوست و همسایگان پایبند است.
وزارت دفاع عربستان سعودی امروز در بیانیهای ادعا کرده است گروههای مقاومت عراق، تاسیسات نفتی این کشور در شرقیه و ریاض را هدف حملات پهپادی قرار دادند که توسط پدافند هوایی رهگیری شدند.