۶۰ اسیر فلسطینی در شرایط جسمی ناگوار از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شدند

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، دفتر رسانهای اسیران فلسطینی اعلام کرد که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل ۶۰ زندانی از جمله ۲۰ کارگر دستگیر شده از داخل سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ و ۴۰ اسیر که در زندان صحرای نقب نگهداری میشدند را آزاد کردند.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش شهاب، آزادی این تعداد اسیر فلسطینی در حالی انجام شد که هزاران فلسطینی همچنان در زندانهای رژیم اسرائیل در بازداشت هستند.
آخرین آمار سازمانهای حقوق اسیران فلسطینی نشان میدهد که علاوه بر هزاران اسیر از نوار غزه، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ اسیرِ زندانی و بازداشت شده از جمله صدها کودک و زن، وجود دارد که هویت بسیاری از آنها توسط رژیم صهیونیستی فاش نشده است.
سازمانهای حقوق اسیران فلسطینی تاکید کردند که اسیران فلسطینی اهل غزه توسط رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ نسل کشی علیه مردم غزه در معرض نقضهای بیسابقهای از جمله شکنجه، گرسنگی، بیتوجهی پزشکی، حبس انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده قرار گرفتهاند، افزون بر این، رژیم صهیونیستی بصورت عمدی سرنوشت تعدادی از آنها را برای ماههای طولانی نامشخص کرده بود.
به نوشته خبرگزاری شهاب فلسطین، طی چند ماه گذشته، مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل تعداد محدودی از بازداشت شدگان اهل غزه را آزاد کردهاند. در حالی که سازمانهای حقوق بشری همچنان نسبت به تشدید نقض حقوق اسیران و بازداشتشدگان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار میدهند، بیشتر افراد آزاد شده، شهادت دادهاند که تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
خبرگزاری فلسطینی معا نیز با انتشار خبر آزادی ۶۰ اسیر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی افزود که کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز دوشنبه انتقال ۶۰ بازداشتی آزاد شده توسط مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل را از طریق گذرگاه کرم ابوسالم به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه تسهیل کرد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ افزود که همچنین ارتباط بین بازداشتشدگان آزاد شده و خانوادههایشان را تسهیل کرده است.
از سوی دیگر، سازمان امور اسیران و بازداشتشدگان فلسطینی تاکید که وضعیت سلامت افراد آزاد شده به دلیل شکنجه و آزار جسمی شدید و برنامه ریزی شده که در طول بازداشت خود در زندانهای رژیم اسرائیل متحمل شدهاند، بسیار وخیم است.
این سازمان افزود که به محض ورود به مجتمع پزشکی ناصر، همه افراد آزاد شده تحت معاینه و آزمایشهای پزشکی فوری قرار گرفتند تا با توجه به خستگی و جراحات وارده به آنها در اثر بازداشت، با ارزیابی وضعیت سلامتی، مراقبتهای پزشکی لازم به آنها ارائه شود.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.
رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.