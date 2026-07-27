جوان آنلاین: گنادی گاتیلوف نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: روسیه از سازمان ملل میخواهد به صورت منصفانه و بی طرفانه جنایات خونین رژیم کی یف را ارزیابی کند. موضعگیری مغرضانه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل در مورد بحران اوکراین غیرقابل قبول است.
به گزارش مهر، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در ژنو در ادامه اضافه کرد: عدم محکومیت حملات وحشیانه کی یف در کروف و منطقه زاپروژیا از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شرم آور است.
در همین ارتباط، سرپرست نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل نیز گفت: اقدامات تروریستی کییف به طور فزایندهای ابعاد بینالمللی پیدا کرده است. روسیه هیچ تردیدی در مورد همدستی و مشارکت غرب در عملیاتهای تروریستی کییف ندارد. استقرار نیروهای خارجی در اوکراین به معنای مداخله نظامی است و تهدیدی مستقیم برای امنیت روسیه محسوب میشود.