بحران در فوتبال ایتالیا؛ مانچینی و لئوناردو استعفا دادند

جوان آنلاین: پائولو مالدینی و لئوناردو پس از اختلافات بر سر انتخاب سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا، از فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) استعفا دادند. این خبر به گزارش اسکای اسپورت ایتالیا منتشر شده است، در حالی که آنها تنها چند روز پیش مناصب خود را پذیرفته بودند.
به گزارش تسنیم، پست مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا توسط رئیس جدید فدراسیون، جووانی مالاگو، ایجاد شده بود. او قصد داشت با این اقدام، استقلال و سازماندهی بیشتری به فدراسیون ایتالیا بدهد. نقش مالدینی قرار بود به یکپارچهسازی گروههای جوانان و آکادمیها کمک کند و هویت جدیدی برای فوتبال ایتالیا ایجاد نماید.
پایان رویای هدایت آندرهآ پیرلو در تیم ملی ایتالیا
مشکلات زمانی آغاز شد که کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا، نامزدهای اول، پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایتالیا را رد کردند. گزینه سوم آندرهآ پیرلو بود، اما او به دلیل همکاری به عنوان سفیر جهانی شرکت شرطبندی روسی فونبت، رد شد. این مسئله نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر قانونی نیز مشکلساز بود، زیرا تبلیغات شرطبندی در ایتالیا غیرقانونی است.
تنشها زمانی افزایش یافت که گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه مالاگو مانع از انتخاب پیرلو شده است، علیرغم موافقت مالدینی و لئوناردو. اکنون شبکه اسکای اسپورت ایتالیا گزارش داده است که مالدینی و مشاور ویژهاش، لئوناردو، تصمیم به استعفا گرفتهاند و انتظار میرود امشب اعلام رسمی صورت گیرد.
آنها در تاریخ ۱۱ جولای، پس از هفتهها مذاکره درباره پروژه و چشمانداز بازسازی فوتبال ایتالیا، منصوب شده بودند.
با این شرایط پیش بینی میشود که بار دیگر روبرتو مانچینی گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا شود و از آنتونیو کونته هم به عنوان دیگر نامزد این پست سخن به میان میآید.