گزینه بارسلونا در صورت ناکامی در جذب آلوارس

جوان آنلاین: باشگاه بارسلونا برای تقویت خط حمله تیم تحتهدایت هانسی فلیک خواهان به خدمت گرفتن خولیان آلوارس از اتلتیکومادرید شده است، اما تا به این لحظه موفق نشده پاسخ مثبتی از این باشگاه لالیگایی بگیرد. این مهاجم آرژانتینی گفته میشود به دنبال پیوستن به جمع آبیواناریها در این تابستان است، اما اتلتیکومادرید اعلام کرده این بازیکن فروشی نیست و پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی باشگاه کاتالونیایی را رد کرده است.
به گزارش تسنیم، خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا اخیراً در این خصوص گفته بود: پیشنهادی برای جذب خولیان آلوارس ارائه کردهایم و حالا تصمیم با باشگاه اتلتیکومادرید است. خودِ خولیان گفته که میخواهد اتلتیکو را ترک کند، اما پیشنهاد خوبی که ما برای جذب او ارائه کردهایم، تاریخ انقضایی دارد. دکو و فلیک خواهان به خدمت گرفتن آلوارس هستند، اما اگر در این مورد به نتیجه نرسیم، باید روی گزینههای جایگزین کار کنیم.
حالا فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقلوانتقالات فوتبال اروپا خبر میدهد؛ بارسلونا در هفتههای اخیر، الی جونیور کروپی از بورنموث را به عنوان گزینهای در صورت ناکامی در جذب خولیان آلوارس بررسی کرده است. باشگاه منچسترسیتی نیز وضعیت این مهاجم فرانسوی در بازار نقلواننقالات را جویا شده است.
بورنموث، اما میخواهد کروپی ۲۰ ساله را حفظ کند و اصرار دارد که هیچ برنامهای برای فروش او ندارد. این مهاجم جوان که عضو تیم زیر ۲۱ سال فرانسه است، تا سال ۲۰۳۰ تحتقرارداد این باشگاه لیگ برتری است.
او تاکنون در ۳۵ بازی برای بورنموث به میدان رفته و آمار ۱۳ گلزده با پیراهن این تیم به نامش به ثبت رسیده است.