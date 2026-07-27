آمریکا حضور کارکنان خود در کرانه باختری را ممنوع کرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0648\u0644\u062a \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0642\u062a\u06cc \u0628\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u060c \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f9 \u0698\u0648\u0626\u06cc\u0647 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.