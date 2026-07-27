کد خبر: 1371303
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

گفت وگوی تلفنی وزیران خارجه قطر و عربستان درباره کاهش تنش در منطقه

1 وزیران امور خارجه قطر و عربستان در یک تماس تلفنی تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها و افزایش امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، «فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان با «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تماس تلفنی برقرار کرد.

به گزارش ایرنا، در این تماس تلفنی، آنها روابط دوجانبه و راه‌های حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها و افزایش امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر پایه این گزارش، در جریان این تماس تلفنی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و دیپلماسی و اجرای توافقات انجام شده در چارچوب یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از جمله تضمین آزادی حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه‌ای و حفظ دستاورد‌های حاصل شده و افزایش ثبات منطقه‌ای، تأکید کرد.

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، بار دیگر حمایت کامل دولت قطر از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود را اعلام کرد.

برچسب ها: قطر ، عربستان ، ایران و آمریکا
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