گفت وگوی تلفنی وزیران خارجه قطر و عربستان درباره کاهش تنش در منطقه

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، «فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان با «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تماس تلفنی برقرار کرد.
به گزارش ایرنا، در این تماس تلفنی، آنها روابط دوجانبه و راههای حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و آخرین تحولات منطقهای به ویژه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنشها و افزایش امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
بر پایه این گزارش، در جریان این تماس تلفنی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر لزوم پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای توافقات انجام شده در چارچوب یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از جمله تضمین آزادی حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقهای و حفظ دستاوردهای حاصل شده و افزایش ثبات منطقهای، تأکید کرد.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، بار دیگر حمایت کامل دولت قطر از تمام تلاشها با هدف کاهش تنشها و دستیابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود را اعلام کرد.