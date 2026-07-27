اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اربعین امسال در پرتو تحولات اخیر منطقه و شهادت جمعی از ایرانیان، حال‌وهوایی متفاوت دارد، گفت: هر زائر ایرانی در مسیر پیاده‌روی اربعین یاد و خاطره شهدای ایران به‌ویژه رهبر شهید انقلاب را با خود به همراه خواهد داشت.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین اظهار کرد: مراسم اربعین همیشه برای ما ایرانی‌ها، برای شیعیان، برای همه آزادگان جهان و برای همه کسانی که کرامت انسانی، عزت انسانی و شرافت انسانی برایشان ارزش دارد، مهم بوده است.

وی افزود:، اما اربعین امسال یک تفاوت عمده دارد و آن این است که نخستین زائر کربلا، «رهبر شهید» ما بوده است. عراقی‌ها نیز اگر به خاطر داشته باشید، با همین عنوان به رهبر شهید ما خوشامد گفتند و در میادین مختلف عراق بنر‌هایی با مضمون «خوشامد به نخستین زائر اربعین» نصب شده بود.

بقائی ادامه داد: فضایی که شکل گرفته، به نوعی تداعی‌کننده ابعاد سال ۶۱ هجری برای ما ایرانی‌ها و برای همه شیعیان است؛ ایستادگی در برابر ظلم، مقاومت در مسیر حق و پایمردی و عزت‌طلبی بار دیگر تکرار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر گفت: اتفاقی که امسال رخ داد، یعنی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمله شقی‌ترین افراد علیه بهترین بندگان خدا، نقطه عطفی در تاریخ تشیع و تاریخ اسلام بود.

وی تصریح کرد: تردیدی ندارم که هر ایرانی که امسال عازم اربعین است، در هر قدمی که به سمت حرم سیدالشهدا (ع) برمی‌دارد، یاد و خاطره رهبر شهید، بزرگان و همه کسانی را که برای دفاع از عزت ایران جان خود را فدا کردند، با خود همراه دارد.

بقائی با آرزوی توفیق برای زائران اربعین اظهار کرد: از همین‌جا از همه زائران التماس دعا دارم و می‌گویم خوشا به حال آنان که توفیق حضور در این سفر معنوی نصیبشان شده است. بی‌تردید زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین، یاد کودکان، یاد شهدای میناب، لامرد و تک‌تک شهدای ایران را زنده نگه خواهند داشت و همواره قدردان فداکاری‌هایی هستند که برای عزت و سربلندی ایران انجام شده است.

آمادگی شبانه‌روزی نمایندگی‌های ایران در عراق برای خدمت‌رسانی به زائران

بقائی در ادامه با اشاره به تمهیدات وزارت امور خارجه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط، همه تمهیدات لازم برای ارائه خدمات در مسیر راهپیمایی اربعین اندیشیده شده است. خدمات کنسولی مورد نیاز زائران در شهر‌های محل عبور و اقامت از جمله کربلا، نجف اشرف، سامرا و کاظمین ارائه می‌شود.

وی افزود: برای ارائه خدمات کنسولی و سایر خدمات مورد نیاز چنین سفر بزرگی، تعداد قابل توجهی نیروی جدید اعزام کرده‌ایم. علاوه بر کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کربلا و نجف اشرف، چندین دفتر ارائه خدمات کنسولی نیز راه‌اندازی شده است. در شهر‌هایی مانند کاظمین، سامرا و حله که به طور معمول کنسولگری نداریم، برای ایام اربعین دفاتر موقت ایجاد کرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: تمامی کنسولگری‌ها و مراکز ارائه خدمات به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و هموطنان از طریق خط ۱۲۸ امکان برقراری تماس، دریافت مشاوره و درخواست خدمات را دارند. همچنین با فراهم شدن امکانات اینترنتی در مسیر پیاده‌روی و راه‌اندازی سامانه «سجاد»، روند عبور از مرز‌ها بسیار تسهیل شده است. جا دارد از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر زحمات ارزشمندشان در این زمینه تشکر کنیم.

بقائی خاطرنشان کرد: همه این امکانات در تعامل نزدیک میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه عراق فراهم شده و کنسولگری‌ها و دفاتر ایجاد شده به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران عزیز هستند.

حمله به مرز شلمچه، هدف قرار دادن ارزش‌های ملی و مذهبی ایرانیان است

وی در پاسخ به پرسشی درباره حمله اخیر آمریکا به نواحی مرزی از جمله شلمچه گفت: امروز نیز در نشست خبری هفتگی، یکی از خبرنگاران سؤال مشابهی مطرح کرد و پرسید حمله به مرز شلمچه، محل عبور زائران اربعین، چه معنایی دارد؟ همان‌طور که می‌دانید در جریان جنگ تحمیلی آمریکا، هم شهروندان ایرانی و هم بزرگان کشورمان به شهادت رسیدند و به زیرساخت‌های کشور نیز آسیب وارد شد.

بقائی اظهار: در دو هفته اخیر، طرف مقابل الگوی جدیدی را در تجاوزات نظامی علیه ایران دنبال کرده و آن هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی با هدف آشکار آزار شهروندان ایرانی است. اینکه پلی در یک شهرستان یا روستا را منهدم می‌کنند، چه ارزش نظامی دارد، جز اینکه قصد دارند مردم ایران را در هر نقطه‌ای که هستند، آزار دهند.

وی تصریح کرد: حمله به یکی از نواحی مرزی شلمچه مشابه حمله هفته گذشته به یکی از پل‌های ارتباطی در مسیر تهران ـ مشهد است و این اتفاقات تصادفی نیست. آنها نه تنها زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی، بلکه ارزش‌هایی را هدف قرار داده‌اند که برای مردم ایران مقدس است؛ از مسیر زیارت امام رضا (ع) گرفته تا مسیر پیاده‌روی اربعین. این نشان می‌دهد که آمریکا با ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی ما مشکل دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: این اقدامات از منظر حقوق بین‌الملل مطلقاً ممنوع و محکوم است و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود. در عین حال، این رفتار‌ها نشان می‌دهد نگاه هیأت حاکمه آمریکا به مردم ایران، کشور ایران و ارزش‌های ایرانی و اسلامی چگونه است.

دشمنی آمریکا با ایران به چهار دهه اخیر محدود نمی‌شود

بقائی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران نیز گفت: این‌گونه مواضع و اظهارات مسبوق به سابقه است. البته نباید سابقه دشمنی آمریکا را صرفاً به چهار دهه اخیر محدود کرد؛ دشمنی آمریکا با عزت و استقلال ایران به دهه ۱۳۳۰ و همدستی این کشور با انگلستان در طراحی و اجرای کودتا علیه دولت وقت ایران بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: پس از آن نیز این روند بار‌ها تکرار شد؛ از حمایت همه‌جانبه از رژیم صدام در جنگ تحمیلی، از جمله کمک به دستیابی رژیم بعث عراق به تسلیحات شیمیایی، تا حمله به هواپیمای مسافربری ایران و اعمال سنگین‌ترین تحریم‌هایی که خود آمریکایی‌ها نیز اذعان دارند در تاریخ بی‌سابقه بوده است. با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته ملت ایران را از پیگیری عزت و استقلال خود بازدارد.

بقائی خاطرنشان کرد: اظهارات و توهین‌هایی که امروز از مقامات آمریکایی می‌شنویم، نشانه استیصال آنهاست. فحاشی و توهین هرگز نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر ضعف و درماندگی در برابر عزم، استقامت و پایداری مردم ایران است.

بقائی در بخش پایانی صحبت‌های خود خطاب به مردم و زائران اربعین اظهار کرد: ما باید بدانیم که چه کرده‌ایم، چه هستیم و به خودمان افتخار کنیم.

وی ادامه داد: اینکه ملت ایران توانست، علی‌رغم ظاهر بسیار هولناک و بی‌رحمی دشمن، از عزت و استقلال خود دفاع کند، از دو زاویه قابل بررسی است. نخست، ریشه‌دار بودن ملت ایران؛ ما ریشه در خاک، تاریخ و تمدن خود داریم و ارزش‌های ملی و اسلامی ما سرمایه‌ای فوق‌العاده ارزشمند است که در این روز‌ها به کمک ما آمده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) گفت: در روایتی از حضرت امیر (ع) آمده است که انسان‌ها در شرایط سخت، جوهر واقعی خود را نشان می‌دهند. این موضوع درباره جوامع نیز صادق است. جامعه ایرانی، ملت ایران و تمدن ایران در این شرایط دشوار توانستند حقیقت و ذات خود را به جهان نشان دهند و آن ذات چیزی جز نجابت، پایبندی به مسیری که انتخاب کرده‌اند و حرکت در مسیر عزت و استقلال نیست.

بقائی تأکید کرد: ان‌شاءالله با همین روحیه، با توکل بر خداوند متعال و با شناخت و پاسداشت همه دارایی‌های ارزشمند خود، همه دسیسه‌های دشمن را ناکام خواهیم گذاشت.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به جایگاه معنوی پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: راهپیمایی اربعین صرفاً یک مراسم نیست، بلکه در درون خود معنا و پیام عمیقی دارد. اربعین یعنی پاسداشت آرمان کربلا و آرمان حضرت سیدالشهدا (ع) که چیزی جز عزت‌طلبی نیست و تأکید می‌کند که انسان هرگاه میان عزت و ذلت مخیر شود، باید عزت را برگزیند؛ چرا که خداوند انسان‌ها را عزیز آفریده است.