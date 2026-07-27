«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در واکنش به اعتراض «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل نسبت به فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه گفت که «هیچ‌کس» به او دیکته نمی‌کند چه تسلیحاتی را به چه کشوری بفروشد.

جوان آنلاین: به نوشته سی‌ان‌ان، ترامپ اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه است؛ اقدامی که در حال حاضر به دلیل در اختیار داشتن سامانه‌های پدافند هوایی ساخت روسیه توسط ترکیه با محدودیت‌های قانونی در آمریکا روبه‌رو است.

به گزارش ایسنا، ترامپ درباره «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «او دوست من است و هیچ‌کس به من نمی‌گوید که چه چیزی باید به او بفروشیم.»

ترامپ همچنین ترکیه را «یک متحد فوق‌العاده» توصیف کرد. وی در عین حال اذعان کرد که «ترکیه علاقه‌ای به اسرائیل ندارد».

رئیس‌جمهور آمریکا که قرار است این هفته در واشنگتن با نتانیاهو دیدار کند، درباره مواضع خود و نخست‌وزیر اسرائیل در قبال ایران گفت: «اختلاف کوچکی بین ما وجود دارد، اما در مجموع دیدگاه‌هایمان بسیار به هم نزدیک است.»

ترامپ همچنین اعلام کرد که هنوز با عربستان سعودی درباره احتمال پیوستن این کشور به توافق‌نامه‌های ابراهیم گفت‌وگویی انجام نشده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان قصد امضای این توافق‌ها را دارد، گفت: «هنوز درباره آن صحبت نکرده‌ایم.»

این در حالی است که ترامپ روز پنج‌شنبه گفته بود توافق همکاری هسته‌ای میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان به توافق‌نامه‌های ابراهیم خواهد بود.