خنجر را عموماً برای زدن از پشت به کار می‌برند، ولی یمنی‌ها فرهنگ خنجر را عوض کردند. یمن اعلام کرد در برابر حملات سعودی و حضور پهپاد‌های دشمن در آسمان یمن، مراکز جدیدی را از پایانه‌های نفتی سعودی هدف قرار داده است

جوان آنلاین: با تداوم حملات عربستان به یمن در تلاش برای شکستن محاصره دریایی، انصارالله نیز مرحله تازه‌ای از عملیات‌های تلافی‌جویانه خود را با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو آغاز کرد؛ حملاتی که بنا بر برخی گزارش‌ها به توقف انتقال نفت به دریای سرخ منجر شده است. نخستین آثار فشار اقتصادی این رویارویی آشکار شده و تنها طی چند روز، بارگیری نفت خام عربستان در بندر ینبع حدود ۴۰درصد کاهش یافته و ۱۶ کشتی از باب‌المندب بازگشته‌اند.

اگرچه عربستان با تشدید حملات هوایی به مناطق مختلف یمن تلاش دارد رهبران صنعا را وادار به عقب‌نشینی از محاصره دریایی کند، اما تحولات یک هفته گذشته نشان می‌دهد این راهبرد نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز بر ریاض تحمیل کرده است. یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، روز دوشنبه در سخنانی گفت: «چندین نقطه حساس در مسیر تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به ینبع، با چند فروند پهپاد هدف قرار گرفت». به گزارش المسیره، سریع تأکید کرد: «این اقدام در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپاد‌های دشمن سعودی انجام شد».

همچنین تصاویر ماهواره‌ای حکایت از آتش‌سوزی‌های گسترده، ستون عظیم دود و آثار سوختگی در تأسیسات آرامکو در منطقه بقیق دارد که بزرگ‌ترین تأسیسات فرآوری نفت خام عربستان در آن قرار دارد. دیروز برخی کانال‌های تلگرامی البته گزارش کردند که تولید نفت در پالایشگاه‌های آرامکو در ریاض و بقیق متوقف شده است. گزارشی که البته تأیید نشده است. این حملات پس از آن انجام شد که رسانه‌های وابسته به نیرو‌های مسلح یمن دیروز با انتشار تصاویری از لحظه رهگیری، انهدام و لاشه پهپاد رزمی «بیرقدار آکینجی» اعلام کردند این پهپاد که به عربستان تعلق داشته، هنگام انجام مأموریت در آسمان استان الجوف هدف سامانه‌های پدافند هوایی یمن قرار گرفته و سرنگون شده است.

آثار محاصره دریایی و حملات به تأسیسات نفتی عربستان نیز طی یک هفته گذشته فراتر از تصور بوده، تا جایی که شرکت ویندوارد فعال در حوزه اطلاعات دریایی گزارش داد که بارگیری نفت خام در بندر ینبع عربستان بعد از تاریخ ۱۹ ژوئیه به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین یک منبع یمنی دیروز به شبکه المیادین اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور طی ۴۸ ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند. این منبع همچنین گفت که از روز دوشنبه گذشته تاکنون، در مجموع ۱۶ کشتی سعودی پس از ممانعت از عبور، ناچار به بازگشت شده‌اند. به گفته این منبع، از زمان اجرای محاصره دریایی یمن، تاکنون هیچ نفتکش سعودی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده است.

حمله انصارالله به تأسیسات آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ هنوز از ذهن مقامات سعودی پاک نشده است؛ حمله‌ای که برای چند روز تولید نفت عربستان را متوقف کرد و خسارت سنگینی به اقتصاد این کشور وارد ساخت. همین تجربه باعث شد ریاض مسیر کاهش تنش با صنعا را در پیش بگیرد. اکنون، اما انصارالله نسبت به آن زمان از توان موشکی و پهپادی بیشتری برخوردار است و اگر این گروه بار دیگر آرامکو را هدف قرار دهد و همزمان محاصره دریایی را ادامه دهد، تولید و صادرات نفت عربستان با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که خروج از آن برای ریاض بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.

آلون میزراهی، نویسنده و تحلیلگر معروف یهودی اسرائیلی، روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «خانه آل سعود برابر ایران پوشالی است. وقتی عربستان بی‌ثبات شود، کل نظم غربی که بر پایه پترودلار، سرمایه‌های عربی و هژمونی امریکا در غرب آسیا بنا شده، دچار تزلزل و تضعیف جدی خواهد شد. بی‌ثبات کردن عربستان بسیار آسان است. یمن به‌تنهایی می‌تواند چنین کاری انجام دهد و در این میان، ایران را آزاد بگذارد تا نیرو‌های غربی و اسرائیلی در منطقه را هدف قرار دهد. تنها یک فرد کاملاً ناآگاه مانند ترامپ ممکن است جنگی را میان یک خانه پوشالی و آماده‌ترین و سرسخت‌ترین ملت جهان آغاز کند».

در چنین شرایطی، تداوم محاصره دریایی و تشدید حملات انصارالله می‌تواند بازار جهانی انرژی را با شوک جدیدی روبه‌رو کند. اگر این وضعیت همزمان با بسته ماندن تنگه هرمز ادامه یابد، بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت خلیج فارس با اختلال مواجه شده و احتمال جهش کم‌سابقه قیمت نفت در بازار‌های جهانی به‌طور جدی افزایش خواهد یافت.

هشدار به واشینگتن

همزمان با حملات به تأسیسات نفتی عربستان، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، روز دوشنبه در سخنانی تأکید کرد که تنگه باب‌المندب کاملاً به روی کشتی‌های سعودی بسته شده است. البخیتی به شبکه المنار گفت به نفع امریکا نیست که همراه با عربستان در تجاوز به یمن درگیر شود. وی افزود: اگر امریکا در جنگ علیه یمن مشارکت کند، این امر به ما فرصت خواهد داد که آن را هدف قرار دهیم. این مسئول انصارالله تأکید کرد: «ما به هرگونه تشدید تنش، با تشدید تنش پاسخ خواهیم داد و کشور‌های محور مقاومت نیز برای مقابله با رژیم صهیونیستی حاضر هستند». این هشدار‌ها در حالی است که اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در واکنش به محاصره دریایی در تنگه باب‌المندب به انصارالله هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند عواقب سنگینی برای یمنی‌ها داشته باشد.