کد خبر: 1371278
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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حداکثر زمان صدور مجوز سقط پیش از ۱۹ هفتگی است

جوان آنلاین: سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در سال گذشته ۸هزارو۷۵۸ مجوز سقط جنین قانونی برای متقاضیان واجد شرایط صادر شد که این رقم، ۸۱ درصد از کل درخواست‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور بود. 
در سال گذشته (۱۴۰۴)، ۱۰ هزار و ۸۱۰ درخواست صدور مجوز سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارجاع شد که پس از بررسی مدارک ارائه شده و شرایط مادر و جنین، برای ۸هزارو۷۵۸ نفر از آنان مجوز صادر شد. 
بر اساس این گزارش و مطابق آمار‌های موجود، تعداد درخواست‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن، ۲/۶ درصد و تعداد مجوز‌های صادر شده ۷/۳ درصد کاهش یافته‌است. 
یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی، صدور مجوز سقط جنین قانونی برای مادران متقاضی است که به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت بسیار شدید مواجه می‌کند یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری، جان او را به خطر می‌اندازد مراجعه کرده‌اند. 
این مجوز که موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است، در صورت وجود شرایط خاص مادر یا جنین، که موارد آن به صراحت در قانون ذکر شده و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود. 
این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص متعهد و پزشک پزشکی قانونی است و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط قانونی تنها با تأیید این کمیسیون، داشتن شرایط تصریح شده در قانون و رأی قاضی امکان‌پذیر است. 
اما از آنجا که یکی از موارد مهم در صدور مجوز سقط جنین قانونی موضوع سن بارداری و عدم ولوج روح در جنین است، آذر سلیمی، رئیس گروه کنترل کیفی معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم توجه مادران و پزشکان متخصص بر این محدوده زمانی گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حداکثر زمان مجاز برای صدور مجوز سقط جنین قانونی ۱۸ هفته و پنج روزگی بارداری تعیین شده است. وی افزود: مجوز سقط جنین قانونی بر اساس شرایط و ضوابط خاص تعریف شده در قانون و توسط کمیسیون سقط جنین قانونی صادر می‌شود، اما توجه به این نکته ضروری است که متقاضیان، در صورت داشتن شرایط لازم باید در زمان تعیین شده یعنی پیش از ولوج روح در جنین به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا امکان صدور مجوز وجود داشته باشد. سلیمی همچنین از بارگذاری اطلاعات سقط جنین قانونی در سامانه ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده خبر داد و افزود: از زمان راه‌اندازی و بهره‌برداری از این سامانه کلیه اطلاعات و آراء مربوط به متقاضیان سقط جنین قانونی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در آن بارگذاری می‌شود. 
به گفته وی، سامانه ماده ۵۴، در سال گذشته توسط وزارت بهداشت راه‌اندازی و در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفت، بر همین اساس از مهر ماه سال گذشته با ابلاغ به مراکز پزشکی قانونی تمامی استان‌ها و تعریف دسترسی برای کاربران، کار ثبت اطلاعات سقط جنین قانونی در این سامانه آغاز شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پزشکی ، سقط جنین ، مادر
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