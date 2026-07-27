سفر امن تا کربلا

جوان آنلاین: بزرگ‌ترین پیاده‌روی مذهبی جهان بار دیگر آغاز شده‌است، آوردگاهی که میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) را از ایران و ده‌ها کشور دیگر راهی عتبات عالیات می‌کند. جاده‌های منتهی به مرز‌های جنوب و غربی کشور این روز‌ها حال و هوای دیگری دارند، خانواده‌هایی که با خودرو‌های شخصی، اتوبوس، قطار و هواپیما خود را به مرز‌ها می‌رسانند تا در بزرگ‌ترین پیاده‌روی جهان شرکت کنند، اما در کنار شور معنوی این سفر، یک واقعیت مهم نیز وجود دارد، اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه بزرگ‌ترین عملیات مدیریت سفر، امنیت، امداد و خدمات عمومی در کشور محسوب می‌شود. موفقیت این عملیات، تنها به عملکرد دستگاه‌های اجرایی وابسته نیست، بلکه همکاری زائران با پلیس، نیرو‌های امدادی و رعایت اصول ایمنی، مهم‌ترین حلقه این زنجیره است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر چه همکاری مردم بیشتر بوده، آمار حوادث نیز کاهش یافته‌است. امسال نیز از هفته‌ها قبل، دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت کشور، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی، مرزبانی و استانداری‌های مرزی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری سفری ایمن آغاز کرده‌اند.

پلیس، از جاده‌های کشور تا خاک عراق

در عملیات اربعین، حضور پلیس تنها به کنترل مرز‌ها محدود نمی‌شود. از نخستین کیلومتر‌های خروجی شهر‌ها تا مرز‌های هفت‌گانه کشور و حتی در بخش‌هایی از مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات، نیرو‌های انتظامی و مرزبانی در کنار زائران حضور دارند. بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی کشور، حدود ۱۰‌هزار نیروی پلیس در قالب کمیته‌های تخصصی و قرارگاه‌های عملیاتی به صورت مستقیم در خدمت زائران هستند و هزاران نیروی کمکی نیز به استان‌های مرزی اعزام شده‌اند. این حضور گسترده تنها برای کنترل تردد نیست، بلکه مأموریت اصلی پلیس، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش تصادفات، تسهیل عبور و مرور، تأمین امنیت پارکینگ‌ها، حفاظت از اموال مردم و مدیریت جمعیت در مرزهاست. آمار‌های منتشر شده نیز نشان می‌دهد این برنامه‌ریزی‌ها نتایج قابل توجهی داشته است. رئیس قرارگاه اربعین انتظامی کشور اعلام کرده‌است که از آغاز سفر‌های اربعین تاکنون هیچ تصادف منجر به فوت برای زائران ثبت نشده و تصادفات جرحی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، آماری که نشان می‌دهد رعایت مقررات و حضور مستمر پلیس می‌تواند جان صد‌ها نفر را نجات دهد.

خستگی، قاتل خاموش زائران

با وجود همه اقدامات پلیس، همچنان مهم‌ترین تهدید سفر‌های اربعین، تصادفات جاده‌ای است. بخش قابل‌توجهی از زائران از استان‌های شرقی، شمالی و جنوبی کشور راهی مرز‌ها می‌شوند، سفری که گاهی بیش از هزار کیلومتر رانندگی مداوم را شامل می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود رانندگان هنگام نزدیک شدن به مرز، بیش از هر زمان دیگری دچار خستگی، کاهش تمرکز و خواب‌آلودگی شوند. کارشناسان راهنمایی و رانندگی بار‌ها تأکید کرده‌اند که بسیاری از تصادفات مرگبار تنها به دلیل چند ثانیه خواب‌آلودگی رخ می‌دهد. به همین دلیل پلیس توصیه می‌کند زائران حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. سفر با اتوبوس، قطار یا هواپیما علاوه بر کاهش ترافیک، احتمال وقوع تصادفات ناشی از خستگی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

توصیه‌های قبل سفر.

اما اگر استفاده از خودروی شخصی اجتناب‌ناپذیر است، رعایت چند اصل ساده می‌تواند امنیت سفر را تضمین کند:

خودرو پیش از حرکت توسط مکانیک بررسی شود. وضعیت لاستیک‌ها، ترمز، فرمان، چراغ‌ها و سیستم خنک‌کننده کنترل شود. راننده هر دو ساعت یک‌بار استراحت کند. در صورت امکان از راننده کمکی استفاده شود. هنگام احساس خواب‌آلودگی، حتی برای چند دقیقه رانندگی ادامه داده نشود. پارکینگ‌های رسمی، بهترین سپر در برابر سارقان

یکی از مهم‌ترین هشدار‌های پلیس در ایام اربعین، مربوط به سرقت خودرو‌ها و اموال زائران است. در سال‌های گذشته برخی رانندگان برای کاهش هزینه یا نزدیک‌تر بودن به مرز، خودرو‌های خود را در خیابان‌ها، زمین‌های بایر یا پارکینگ‌های غیرمجاز رها کردند، اقدامی که فرصت مناسبی برای سارقان ایجاد کرد. پلیس تأکید دارد خودرو‌ها تنها در پارکینگ‌های رسمی و تعیین‌شده مستقر شوند. سارقان به خوبی می‌دانند صاحبان این خودرو‌ها چند روز در کشور عراق حضور خواهند داشت و در صورت پارک خودرو در مکان‌های غیرایمن، فرصت کافی برای ارتکاب جرم خواهند داشت. همچنین نباید هیچ وسیله ارزشمندی داخل خودرو باقی بماند، حتی یک کیف دستی، لپ‌تاپ یا تلفن همراه می‌تواند انگیزه لازم را برای شکستن شیشه خودرو ایجاد کند.

گذرنامه، مهم‌ترین سند سفر

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نیز با آغاز سفر‌های اربعین، مجموعه‌ای از توصیه‌های امنیتی را به زائران ارائه کرده است. به گفته وی، برای ورود به عراق تنها گذرنامه معتبر کافی است و همراه داشتن مدارک اضافی ضرورتی ندارد. پلیس توصیه می‌کند تصویر صفحه نخست گذرنامه در تلفن همراه یا فضای امن دیگری ذخیره شود تا در صورت سرقت یا مفقودی، روند پیگیری آسان‌تر باشد. همچنین زائران باید شخصاً برای دریافت گذرنامه به دفاتر مجاز پلیس+۱۰ مراجعه کنند و مدارک هویتی خود را در اختیار واسطه‌ها یا افراد ناشناس قرار ندهند.

ورود غیرقانونی، اشتباهی پرهزینه

گاهی برخی افراد با تصور کوتاه‌تر شدن مسیر یا کاهش زمان انتظار، وسوسه می‌شوند از مسیر‌های غیررسمی وارد خاک عراق شوند. پلیس هشدار داده‌است که چنین اقدامی علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی، مطابق قوانین عراق می‌تواند مجازات کیفری و حتی حبس در پی داشته‌باشد. به همین دلیل زائران باید تنها از مرز‌های رسمی و قانونی تردد کنند.

مراقب کلاهبرداران باشید

هر جا جمعیت میلیونی شکل بگیرد، مجرمان نیز به دنبال سوءاستفاده خواهند بود. کلاهبرداری با وعده دریافت گذرنامه، فروش ارز، اسکان، حمل‌ونقل، بیمه یا اعزام ویژه، از شگرد‌هایی است که هر سال تکرار می‌شود. پلیس از زائران خواسته است هیچ مبلغی را به افراد ناشناس پرداخت نکنند و مدارک هویتی یا گذرنامه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. همچنین خرید تلفن همراه یا کالا‌های الکترونیکی از فروشندگان ناشناس در عراق نیز می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند، زیرا برخی دستگاه‌ها فاقد اصالت بوده یا تنها در همان کشور قابل استفاده هستند.

امنیت مالی را جدی بگیرید

یکی دیگر از توصیه‌های پلیس آگاهی، حفاظت از کارت‌های بانکی و پول نقد است. کارشناسان توصیه می‌کنند:

رمز کارت روی خود کارت نوشته نشود. پول نقد و کارت بانکی در یک محل نگهداری نشود.

از کیف‌های کمری یا کیف‌های ضدسرقت استفاده شود.

هنگام برداشت وجه، مراقب افراد اطراف باشید.

اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

اورژانس و امدادگران، همراهان بی‌وقفه زائران

در کنار پلیس، هزاران نیروی اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی و امداد و نجات نیز در مسیر‌های منتهی به مرز و داخل کشور عراق مستقر شده‌اند. استقرار پایگاه‌های امدادی، آمبولانس‌ها، بالگرد‌های امدادی، مراکز درمانی موقت و موکب‌های درمانی باعث‌شده خدمات پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران ارائه شود.

مرز خسروی، مسیری آرام‌تر برای زائران

امسال علاوه بر مرز‌های شناخته‌شده، مرز خسروی با زیرساخت‌های گسترده، پارکینگ‌های وسیع، حمل‌ونقل مناسب، سایه‌بان‌ها و سامانه‌های هوشمند، به یکی از بهترین گزینه‌ها برای خروج زائران تبدیل شده‌است. فرمانده کل انتظامی کشور نیز با اشاره به کاهش زمان توقف زائران در مرز خسروی، از آنان خواسته است با انتخاب این مسیر، علاوه بر توزیع متوازن جمعیت، سفر راحت‌تری را تجربه کنند.

امنیت، مسئولیتی مشترک

اربعین، جلوه‌ای از همدلی ملت‌ها و خدمت‌رسانی کم‌نظیر است، اما این اجتماع عظیم زمانی بدون حادثه برگزار خواهد شد که هر زائر خود را عضوی از این زنجیره امنیت بداند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اعتماد به توصیه‌های پلیس، استفاده از پارکینگ‌های رسمی، حفاظت از مدارک و اموال، پرهیز از اعتماد به افراد ناشناس و همکاری با نیرو‌های امدادی، شاید در نگاه اول توصیه‌هایی ساده به نظر برسد، اما هر یک می‌تواند از وقوع حادثه‌ای تلخ جلوگیری کند. در نهایت، امنیت اربعین تنها محصول حضور هزاران مأمور پلیس، امدادگر و نیروی خدماتی نیست، بلکه حاصل مشارکت میلیون‌ها زائری است که با رعایت قانون، هم از جان خود محافظت می‌کنند و هم زمینه برگزاری باشکوه و ایمن بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان را فراهم می‌سازند.