جوان آنلاین: سرلشکر «علی الحمدانی» فرمانده عملیات فرات میانی حشد الشعبی عراق در اظهاراتی از تکمیل آمادگیهای ویژه برای تأمین امنیت مراسم اربعین امام حسین (ع) خبر داد و تأکید کرد تمامی یگانهای الحشد الشعبی در آمادگی کامل برای اجرای مأموریتهای امنیتی و خدماتی پیشبینیشده در طرح اربعین به سر می برند.
وی اظهار کرد: فرماندهی عملیات فرات میانی بهطور مستمر با مقام های محلی کربلای معلی، استانهای منطقه فرات میانی و سایر نهادهای امنیتی در هماهنگی است تا طرح امنیتی اربعین بهصورت روان اجرا و بهترین شرایط امنیتی و خدماتی برای زائران فراهم شود.
الحمدانی افزود: یگانهای حشد الشعبی از مدتها پیش اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را آغاز کردهاند که از جمله آن میتوان به پاکسازی مناطق بیابانی و پیرامون شهر کربلای معلی و همچنین اجرای عملیات شناسایی و بازرسی در صحرای نجف اشرف اشاره کرد؛ اقداماتی که با هدف تقویت امنیت و جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی انجام شده است.
فرمانده عملیات فرات میانی حشد الشعبی همچنین خاطرنشان کرد که طرح امنیتی اربعین بر بهرهگیری از تجهیزات و فناوریهای نوین، از جمله پهپادها و دوربینهای حرارتی، استوار است و همزمان یگانهای حشد الشعبی در محورهای مختلف تردد زائران بهصورت گسترده مستقر شدهاند تا امنیت میلیونها زائر ورودی به کربلای معلی را تأمین کرده و زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی را فراهم کنند.
پیش از این، «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق گفته بود: شمار کل زائران عتبات عالیات که از ابتدای ماه محرم تا روز جمعه (دوم مرداد) وارد عراق شدهاند، حدود ۹۰۰ هزار نفر بوده است، در حالیکه گذرگاههای مرزی در همین مدت، خروج ۵۱۵ هزار زائر را ثبت کردهاند.
وی اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تا روز جمعه حدود ۵۰۰ هزار زائر وارد عراق شده اند، در حالیکه حدود ۱۵۰ هزار زائر از طریق گذرگاههای مرزی از کشور خارج و به وطن خود بازگشتند.
رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با بیان اینکه عملیات تردد زائران اربعین به صورت شبانهروزی با نظارت مستقیم دولت عراق ادامه دارد، افزود: همه گذرگاههای مرزی با ظرفیت کامل و به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند تا مراحل ورود و خروج زائران را تسهیل کنند. این کار با پیگیری و نظارت مستقیم نخست وزیر عراق و با نظارت میدانی رئیس کمیته عالی امنیت و خدمات، در حال انجام است.