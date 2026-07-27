۳ زخمی در حمله با سلاح سرد در پاریس

منابع خبری فرانسه اعلام کردند در یک حادثه حمله با چاقو در پاریس، سه نفر زخمی شدند.

جوان آنلاین: منابع خبری فرانسه اعلام کردند در یک حادثه حمله با چاقو در پاریس، سه نفر زخمی شدند.

به گزارش لوپاریزین، سه زن در حمله با چاقو روز دوشنبه در پاریس زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

این حمله ظهر امروز دوشنبه در نزدیکی پورت دو کلیشی در شمال غربی پایتخت فرانسه رخ داد.

گفته می شود یکی از زنان مجروح باردار است.

پلیس مدت کوتاهی پس از حمله یک مظنون ۳۱ ساله را در محل حادثه دستگیر کرد.

گفته می شود مظنون از اختلالات روانی رنج می برد. مقامات تحقیقاتی را برای تعیین شرایط و انگیزه این حمله آغاز کرده اند.