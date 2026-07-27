رئیس‌جمهوری کوبا با اعتراض به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه مردم این کشور، اعلام کرد کوبا قربانی یک «نسل‌کشی حساب‌شده» است؛ وی اعلام کرد: «پیش از این غزه، لبنان و ایران؛ امروز نوبت کوباست.»

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا در جریان سخنرانی عمومی خود تاکید کرد دولت آمریکا «به طور آگاهانه، سیاستی مبتنی بر حداکثر خفقان اقتصادی علیه مردم کوبا طراحی و اجرا کرده است»؛ سیاستی که با محاصره انرژی و مالی، بحران عمیقی را در نظام برق‌رسانی این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «تنها تهدید واقعی علیه صلح جهانی و حیات بشر، سیاست‌های تجاوزکارانه‌ای است که قحطی، فقر، مهاجرت‌های غیرقانونی، هرج‌ومرج، بی‌ثباتی و ده‌ها هزار مرگ را به دنبال می‌آورد».

رئیس‌جمهوری کوبا در تشریح پیامدهای این محاصره گفت: خاموشی‌هایی که بیش از یک روز طول می‌کشد، توقف فعالیت صنایع، مرگ‌ومیر ناشی از کمبود داروهایی که پیشتر در داخل کشور تولید و به‌ صورت رایگان یا یارانه‌ای توزیع می‌شد، و نیز تعلیق بیش از ۱۰۰ هزار عمل جراحی به‌دلیل ناتوانی در محافظت از بیمارستان‌ها در برابر قطع برق، از جمله نتایج این وضعیت است.

وی تصریح کرد: «پیش از این غزه، لبنان و ایران بودند؛ امروز نوبت کوباست و فردا ممکن است هر کشور دیگری باشد.»

دیاز کانل در پیامی خطاب به افکار عمومی جهان، درخواست کرد که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و گفت: «همدست یک نسل‌کشی دیگر نشوید. محاصره آمریکا تنها با همراهی کسانی کارآمد می‌شود که بیش از داوری تاریخ، از قدرت واشنگتن هراس دارند.»

وی هشدار داد: «هر بار که دولتی تحریم‌های نامشروع آمریکا را می‌پذیرد، اصل عدم مداخله تضعیف می‌شود. هر بار که شرکتی از بیم اقدامات تلافی‌جویانه، سرمایه‌گذاری خود را در کوبا متوقف می‌کند، دیکتاتوری اقتصادی یک قدرت واحد تقویت می‌شود.»

رئیس‌جمهوری کوبا تاکید کرد: «دفاع از کوبا در برابر بی‌رحمی عاملان این وضعیت، موضوعی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت. دفاع قاطع و فوری از کوبا، به معنای جلوگیری از گسترش اندیشه‌های برتری‌طلبانه، نژادپرستانه، بیگانه‌ستیزانه، نخبه‌گرایانه و دشمن آزادی واقعی است.»

وی در ادامه تاکید کرد: «ما با سرسختی برای آزادی و حاکمیتی که به دست آورده‌ایم، مبارزه می‌کنیم.»

رئیس‌جمهوری کوبا همچنین به تهدیدهای دشمنان انقلاب اشاره کرد و گفت این دشمنان به‌طور مداوم، نهادها و افراد را به شکلی «شرم‌آور» هدف تحریم قرار می‌دهند.

دولت آمریکا با تشدید تحریم‌ها، محاصره انرژی و افزایش فشارهای دیپلماتیک و قضایی، دور تازه‌ای از سیاست فشار حداکثری علیه کوبا را آغاز کرده است؛ رویکردی که با هدف فرسایش اقتصادی هاوانا و افزایش فشارهای داخلی دنبال می‌شود، اما گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی گزینه‌های نظامی، نگرانی‌ها از ورود تقابل تاریخی دو کشور به مرحله‌ای پرمخاطره‌تر را افزایش داده است.