منابع آگاه در جنبش حماس اعلام کردند پس از انتخاب خلیل الحیه به ریاست دفتر سیاسی این جنبش، روند تقسیم مسوولیت‌های اعضای دفتر سیاسی به پایان رسیده و بیشتر رهبران حماس در سمت‌های قبلی خود ابقا شده‌اند.

جوان آنلاین: دو منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کردند که این جنبش پس از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی، روند توزیع مسوولیت‌های اعضای دفتر سیاسی را به پایان رسانده، اما هنوز جانشین رئیس دفتر سیاسی و رئیس هیات مذاکره‌کننده در پرونده آتش‌بس را تعیین نکرده است.

به گزارش ایرنا، این منابع به روزنامه القدس العربی گفتند که پس از انتخاب شورای عمومی این جنبش در دوشنبه هفته گذشته، نشست‌هایی به ریاست خلیل الحیه و با حضور بیشتر اعضای دفتر سیاسی در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

به گفته یکی از این منابع، در این نشست‌ها مهم‌ترین پرونده‌های داخلی جنبش، از جمله تحولات جنگ در نوار غزه، مذاکرات با میانجی‌ها و همچنین تقسیم مسوولیت‌های تشکیلاتی و مدیریت اداره‌های مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود که پس از پایان رقابت نزدیک میان خلیل الحیه و خالد مشعل بر سر ریاست دفتر سیاسی، مسوولیت‌ها میان اعضای دفتر سیاسی حماس توزیع شد و در این روند، تغییر چشمگیری در مدیریت اداره‌های اصلی ایجاد نشد و بیشتر رهبران حماس که بار دیگر به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شده بودند، در سمت‌های پیشین خود باقی ماندند.

بر این اساس، خالد مشعل همچنان مسوولیت اداره فعالیت‌های حماس در خارج از فلسطین را بر عهده دارد و زاهر جبارین نیز ریاست فعالیت‌های این جنبش در کرانه باختری را حفظ کرده است. همچنین برای حماس در نوار غزه نیز رئیس جدیدی تعیین شده است، اما نام وی تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است. ریاست شاخه نظامی جنبش، یعنی گردان‌های شهید عزالدین القسام، نیز همچنان در ساختار دفتر سیاسی حفظ شده است.

بر اساس این گزارش، موسی ابومرزوق ریاست دفتر روابط بین‌الملل را همچنان بر عهده دارد، باسم نعیم مسوول دفتر روابط عربی و اسلامی شده، حسام بدران ریاست دفتر روابط ملی را بر عهده گرفته، عزت الرشق مسوولیت دفتر رسانه‌ای را حفظ کرده و هارون ناصرالدین نیز همچنان مسوول پرونده قدس باقی مانده است.

این منبع همچنین از اعمال تغییراتی در مدیریت پرونده‌های فرعی در عرصه‌های غزه، کرانه باختری و خارج از فلسطین خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

یکی دیگر از منابع حماس نیز اعلام کرد که هنوز درباره انتخاب جانشین رئیس دفتر سیاسی تصمیم‌گیری نشده است؛ سمتی که پیش‌تر صالح العاروری در دوران ریاست اسماعیل هنیه بر عهده داشت.

به گفته این منبع، احتمال می‌رود این مسوولیت به یکی از چهره‌های برجسته جنبش، از جمله خالد مشعل یا زاهر جبارین، واگذار شود.

وی همچنین گفت که تاکنون رئیس هیات مذاکره‌کننده حماس در پرونده آتش‌بس نیز تعیین نشده و احتمال دارد این مسوولیت به زاهر جبارین یا باسم نعیم سپرده شود، هرچند برخی اعضای شورای عمومی پیشنهاد داده‌اند که نزار عوض‌الله ریاست این هیات را بر عهده بگیرد.

بر اساس این گزارش، خلیل الحیه از آغاز جنگ غزه به دستور شهید اسماعیل هنیه ریاست هیات مذاکره‌کننده را بر عهده داشت و این مسوولیت را در دوره کوتاه ریاست شهید یحیی السنوار و سپس در دوره فعالیت شورای رهبری پنج‌نفره حماس نیز حفظ کرده بود.

این منبع تأکید کرد که رئیس هیات مذاکره‌کننده از سوی رئیس دفتر سیاسی و پس از مشورت با رهبری جنبش و شورای عمومی انتخاب می‌شود و در رأس کمیته مذاکرات قرار می‌گیرد؛ کمیته‌ای که اعضای دفتر سیاسی، شورای عمومی و نمایندگان شاخه نظامی در آن حضور دارند و تصمیم‌گیری درباره پرونده مذاکرات را بر عهده دارند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی تاکنون پاسخی به پیشنهادهای جدید آتش‌بس که از سوی «نیکلای ملادینوف» نماینده عالی «شورای صلح»، ارائه شده و حماس نیز ملاحظاتی درباره آن مطرح کرده است، نداده است.

این منبع افزود که ملادینوف در آخرین دور مذاکرات که هفته گذشته با نظارت میانجی‌ها در قاهره برگزار شد، وعده داده بود پاسخ رژیم صهیونیستی تا اواسط هفته گذشته ارائه شود تا زمینه برگزاری دور جدید مذاکرات غیرمستقیم فراهم شود، مشروط بر اینکه پاسخ این رژیم مانند دفعات قبل تنش‌زا نباشد.

وی همچنین بر موضع ثابت حماس در مخالفت با درخواست خلع سلاح تأکید کرد و گفت که این جنبش تنها با طرح «انحصار و انبار کردن» سلاح‌ها موافق است، به شرط آنکه سلاح‌های انفرادی در اختیار نیروهای امنیتی باقی بماند، وضعیت کارکنان استخدام‌شده در دوره اداره غزه توسط حماس تعیین تکلیف شود، رژیم صهیونیستی بر اساس جدول زمانی مورد توافق از نوار غزه عقب‌نشینی کند، نیروهای خود را به مناطق موسوم به «خط زرد» بازگرداند و ورود کمک‌های بشردوستانه به شکل کامل و مستمر تضمین شود.

این تصمیمات پس از آن اتخاذ شده است که خلیل الحیه از چهره‌های باسابقه و از مؤسسان جنبش حماس، پس از سال‌ها حضور در عرصه سیاسی، پارلمانی و مذاکرات، به ریاست دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شد.

پیش از این انتخاب منابع رسانه‌ای و جنبش حماس از خالد مشعل در کنار خلیل الحیه به عنوان گزینه‌های نهایی ریاست دفتر سیاسی حماس یاد کرده بودند.