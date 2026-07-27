جوان آنلاین: رسانههای عربی امروز دوشنبه از وقوع چند انفجار در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارشها، حملهای پهپادی مقر گروهکهای ضدانقلاب ایران مستقر در استان اربیل را هدف قرار داده است.
منابع خبری اعلام کردند که صدای چند انفجار در مناطق محل استقرار این گروهکها شنیده شده و دود ناشی از انفجارها در محل حادثه مشاهده شده است.
تاکنون هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و جزئیاتی درباره میزان خسارتهای احتمالی یا تلفات انسانی منتشر نشده است.همچنین مقامهای اقلیم کردستان عراق و نهادهای امنیتی این منطقه تاکنون واکنشی رسمی به این حادثه نشان ندادهاند.