۷ سوال نمایندگان از وزیران؛ از حقوق بازنشستگان تا ساماندهی اتباع

جوان آنلاین: سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد.

سؤال ملی هادی قوامی، نماینده اسفراین و بام از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان.

سؤال ملی قاسم روان‌بخش نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور.

دو سؤال ملی میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص بی توجهی به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرایم سیاسی و عدم فراهم کردن دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک توسط سازمان اسناد و املاک کشور.

سؤال ملی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت قرارداد راه آهن با شرکت آوان ریل.

سؤال ملی مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص عدم کنترل و ساماندهی میلیونها اتباع غیر مجاز به کشور و بی تدبیری در کنترل مرزها و عدم هماهنگی استانداران با نمایندگان.

سؤال ملی مجید نصیرپور، نماینده سراب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به متقاضیان.