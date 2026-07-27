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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان بررسی کرد؛ تاثیر جنگ ایران بر انتفاضه سوم فلسطین

عطوان یک تحلیلگر ارشد، با اشاره به احتمال آغاز انتفاضه سوم فلسطین در کرانه باختری، گفت که این انتفاضه در سایه شکست‌های آمریکایی- صهیونیستی در جنگ ایران و دست برتر مقاومت منطقه شکل می‌گیرد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید خود در وبگاه اینترنتی رای الیوم با اشاره به تحولات اخیر کرانه باختری و جنایات رژیم صهیونیستی در روستای تل در نابلس نوشت که مقاومت در بیشتر شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری هرگز متوقف نشده است.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد که اتفاقات روز جمعه در روستای «تَل» در شهر نابلس می‌تواند مقدمه‌ای برای سومین انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری باشد.

عطوان زمان این اتفاق را بسیار حیاتی دانست و افزود که این ایستادگی قهرمانانه، تنها چند روز پس از یورش ۳۰۰۰ شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی به سرکردگی «ایتمار بن گویر» وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی رخ داد. علاوه بر اینکه این حمله همزمان با اعلام وضعیت فوق العاده در سرزمین‌های اشغالی و باز شدن پناهگاه‌های تل‌آویو برای مقابله با حمله موشکی احتمالی ایران در پاسخ به تهدیدات نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.

این تحلیلگر مسائل راهبردی افزود که کرانه باختری مانند یک فیل بزرگ و سنگین است؛ شاید حرکتش کُند باشد، اما وقتی حرکت کند، هر آنچه در برابرش باشد را در هم می‌کوبد و هیچ‌کس، به‌ ویژه اسرائیلی‌ها و ارتش آن‌، نمی‌تواند بر آن مسلط شود. انتفاضه مسلحانه دوم که در سال ۲۰۰۰ آغاز شد و چندین سال ادامه یافت، بزرگترین گواه بر این ادعا است.

امروزه سلاح در دسترس است و مردانِ صاحب اراده نیز به وفور حضور دارند؛ بخشی از این سلاح‌ها از اردن قاچاق می‌شود و بخشی دیگر در داخل تولید می‌گردد. آنچه می‌تواند به آغاز یک انتفاضه مسلحانه دامن بزند، شکست‌های اسرائیل و آمریکا در جنگ با ایران و ناکامی تلاش‌های این دو، برای تغییر حاکمیت ایران یا نابودی تأسیسات زیرساختی و توانمندی‌های هسته‌ای آن است.

این تحلیلگر مسائل بین‌المللی با مرتبط دانستن تحولات داخلی کرانه باختری با اوضاع منطقه و محور مقاومت نوشت که حزب‌الله در حال بازیابی قدرت خود است و نیروها، موشک‌ها و پهپادهای خود را بازسازی می کند. «انصار الله» در یمن تنگه باب‌المندب را بسته‌ است و موشک‌های خود را برای حمله به تل‌آویو و ایلات آماده می‌کند. گروه‌های مقاومت عراق مانند «سرایا اولیاء الدم»، «کتائب حزب الله عراق» و «نیروهای نجبا» نیز در حال آماده‌سازی برای عبور از مرزهای اردن و شاید سوریه جهت رسیدن به عمق سرزمین‌های اشغالی هستند.

عطوان در پایان نوشت: انتفاضه سوم که در سایه فضای مقاومت منطقه‌ای و حمایت‌های بی‌سابقه در حال آماده‌سازی است، می‌تواند غافلگیری تکان‌دهنده‌ای برای رژیم اشغالگر و حامیانش باشد؛ انتفاضه‌ای که با حمایت توده‌های مردم، موشک‌های پیشرفته و دقیق و پهپادهایی که آسمان فلسطین اشغالی را پوشانده‌اند، محافظت می‌شود. ما رویاپردازی نمی‌کنیم، بلکه بر پایه مقاومتی [در ایران] صحبت می‌کنیم که وارد پنجمین ماه خود شده و با پیروزی‌های بزرگ همراه است.

برچسب ها: جنگ علیه ایران ، عبدالباری عطوان ، انتفاضه فلسطین
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