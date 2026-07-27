ارتش روسیه ۲ کشتی حامل محموله نظامی اوکراین را هدف قرار داد

روسیه از حملات به بنادر اوکراین که برای تحویل تدارکات به ارتش این کشور استفاده می‌شدند، خبر داد.

جوان آنلاین: وب‌سایت «اسپوتنیک» روسیه گزارش داد که ارتش این کشور همچنان به حملات شبانه علیه بنادر اوکراین ادامه می‌دهد که محل تحویل تدارکات ارتش اوکراین است.

به گزارش مهر، در همین رابطه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در بندر نیکولایف، پهپادهای تهاجمی روسیه دو کشتی باری - در لحظه‌ای که در حال تخلیه محموله‌های نظامی بودند - هدف قرار دادند.

چند روز پیش نیز وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروهای این کشور بنادر اوکراین و کشتی‌های مورد استفاده در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. زیرساخت‌های بندری در اودسا، کارگاه تعمیر کشتی در بندر چورنومورسک و همچنین ۴ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفتند.»