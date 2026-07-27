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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

صنعاء: محاصره یمن بیش از ۱۲ میلیارد دلار به بنادر دریای سرخ خسارت زد

صنعا صنعاء اعلام کرد که محاصره یمن توسط عربستان بیش از ۱۲ میلیارد دلار خسارت به بنادر دریای سرخ وارد کرده و «آتش‌بس» را به یک وضعیت فاجعه‌بار انسانی تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: «محمد عیاش قحیم» وزیر حمل و نقل دولت صنعاء با افشای میزان خسارات فاجعه‌بار و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان  بر بخش دریایی و بنادر یمن، اعلام کرد: کل خسارات وارد آمده به شرکت بنادر دریای سرخ در نتیجه بمباران و محاصره‌ای که از آغاز جنگ تاکنون ادامه داشته، از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.

به گزاش ایسنا، قحیم گفت: ائتلاف عربی با اعمال یک مکانیسم بازرسی پیچیده در جیبوتی فشار اقتصادی خود را تشدید کرد، این مکانیسم باعث توقیف کانتینرها به مدت بیش از ۳۰۰ روز شد و در نتیجه بسیاری از محموله‌ها از بین رفته و جریمه‌های تاخیر و هزینه‌های حمل‌ونقل آنها نیز ۲ برابر شد.

وزیر حمل و نقل دولت صنعاء در گفتگو با تلویزیون المسیره اظهار کرد: هزینه‌های خطر جنگ برای هر کانتینر به مقصد یمن تا ۱۲ هزار دلار افزایش یافته، در حالی که این هزینه‌ها در بنادر همسایه تنها حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار است.

او با اشاره به کاهش شدید فعالیت کشتیرانی گفت: حجم کالاهای وارداتی نیز از حدود ۶ میلیون تن در سال به تنها یک میلیون تن کاهش یافته و تعداد کانتینرهای ورودی به بندر حدیده در حال حاضر به ۴۰۰ تا ۵۰۰ کانتینر رسیده است، در حالی که این بندر قبل از جنگ سالانه میزبان بیش از ۳۰۰ هزار کانتینر بود، علاوه بر اینها سال‌های زیادی نیز هیچ کشتی باری وارد این بندر نشد.

این وزیر صنعاء در ادامه به اقدامات و محدودیت‌های جاری پرداخت و گفت: ائتلاف عربی از ۱۲ سال قبل مانع از ورود کالاهای اساسی و حیاتی از جمله داروهای یخچالی، کود و تجهیزات سنگین به یمن می‌شود و همزمان پیام‌های تهدیدآمیز مستقیمی را برای کشتی‌ها ارسال می‌کند تا از حرکت آنها به سمت حدیده جلوگیری کند.

قحیم همچنین تاکید کرد: تخریب سیستماتیک زیرساخت‌ها و تجهیزاتی همانند جرثقیل‌ها و اسکله‌ها، خسارات جدی را به بندر حدیده وارد کرده است و جبران این خسارات در کوتاه‌مدت دشوار است و باعث آوارگی هزاران کارگر و محروم شدن آنها از معیشتشان شده است.

او در پایان نیز گفت: دوره‌هایی که به عنوان «کاهش تنش» یا «مرحله بشردوستانه» توصیف می‌شوند، چیزی جز وضعیت انسانی پیچیده و فاجعه‌بار نیستند که بر شهروند یمنی فشار آورده و رنج زندگی او را دو چندان کرده است.

در همین رابطه مرکز حقوق و توسعه انسانی «عین» در کنفرانس مطبوعاتی درباره محاصره ظالمانه اعمال شده از سوی عربستان بر یمن و جنایات دشمن سعودی-آمریکایی در حق مردم یمن طی ۱۲ سال گذشته اعلام کرد، تعداد کل قربانیان این جنگ و محاصره به بیش از ۶۱ هزار و ۱۰ غیرنظامی رسیده که از این تعداد ۲۴ هزار و ۷۲۸ تن شهید و ۳۶ هزار و ۲۸۲ تن دیگر زخمی شده‌اند، همچنین بیش از ۴۳۶۵ تن از شهدا، کودک بودند و بیش از ۵۵۷۸ کودک نیز زخمی شدند، در میان قربانیان ۲۶۵۳ زن شهید و ۳۳۵۱ تن دیگر زخمی شدند.

این مرکز در ادامه گزارش داد، ۱۲۰ هزار بیمار نیز به دلیل اینکه نتوانستند برای درمان از یمن خارج شوند، جان خود را از دست دادند و یک میلیون ۲۰۰ هزار بیمار دیگر نیز در حال حاضر به درمان در خارج از یمن نیاز مبرم دارند.

مرکز عین همچنین اعلام کرد، از مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار زنی که در یمن دچار سوء تغذیه هستند، بیش از ۴۶ هزار زن به دلیل سوء تغذیه و پیامدهای محاصره جان خود را از دست دادند.

این مرکز در ادامه گزارش داد، ضرر و زیان در بخش نفت و گاز از ۱۲۳ میلیارد دلار فراتر رفت و درآمد حاصل از غارت نفت و گاز به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید، ضررهای وارده به بخش کشاورزی نیز از ۱۴۷ میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که ضررهای تجارت خارجی به ۶۴.۷ میلیارد دلار رسید.

به گزارش این مرکز، در جنگ علیه یمن ۶۲۳ هزار و ۱۴۹ منزل، ۴۷۶ بیمارستان و مرکز درمانی و ۱۴۹۷ مدرسه و مرکز آموزشی ویران شد، همینطور در این جنگ ۱۶ فرودگاه ، ۱۷ بندر، ۴۹۱ نیروگاه و ۳۶۰۵ مخزن و تصفیه‌خانه آب هدف قرار گرفتند.

برچسب ها: صنعا ، دریای سرخ و باب المندب ، محاصره دریایی
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