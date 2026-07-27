جوان آنلاین: وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد اظهارات اخیر «راجنات سینگ»، وزیر دفاع هند، نهتنها واقعیتهای مربوط به مناقشه جامو و کشمیر را که همچنان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، تحریف میکند، بلکه نشاندهنده سیاست عامدانه دهلینو برای تهدید صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است.
بیانیه تأکید کرد چنین اظهاراتی تلاشی برای منحرف کردن توجهها اشغال مستمر جامو و کشمیر تحت کنترل هند و حمایت هند از تروریسم در منطقه و مشکلات داخلی این کشور است.
وزارت خارجه پاکستان افزود هند با توسل به «ادبیات تجاوزگرانه و جنگطلبانه» نباید عزم و اراده مردم و دولت پاکستان را برای مقابله با هرگونه «ماجراجویی هند» دستکم بگیرد.
بیانیه در ادامه از جامعه بینالمللی، بهویژه سازمان ملل، خواست رفتارهای هند را مورد توجه قرار داده و این کشور را به دلیل عدم پایبندی به قطعنامههای شورای امنیت درباره حق تعیین سرنوشت مردم جامو و کشمیر پاسخگو قرار دهد.
این واکنش پاکستان پس از آن مطرح شد که راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، در مراسمی با اشاره به «عملیات سیندور» گفته بود موفقیت این عملیات نشان داده است هند توانایی پاسخ دادن به هرگونه «ماجراجویی پاکستان» را با شدتی فراتر از تصور اسلامآباد دارد.
وی همچنین تأکید کرده بود دهلینو دیگر میان گروههای تروریستی و دولتهایی که از آنها حمایت میکنند، تفاوتی قائل نیست.
سینگ گفته بود که کشمیر تحت کنترل پاکستان بخشی جداییناپذیر از هند است که بهطور غیرقانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد و هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت هند با پاسخ قاطع نیروهای مسلح این کشور مواجه خواهد شد.
وزیر دفاع هند تأکید کرده بود: هند تنها در صورت گفتگو درباره «کشمیر تحت اشغال پاکستان» حاضر به مذاکره با اسلامآباد خواهد بود.