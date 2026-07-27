تعویق مبهم سفر نتانیاهو به واشنگتن

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از به تعویق افتادن سفر وی به واشنگتن خبر داد، اما بدون ارائه توضیحی درباره علت این تصمیم، زمان جدیدی برای انجام این سفر اعلام نکرد.

جوان آنلاین: دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن که قرار بود ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی انجام شود، به تعویق افتاده است.

به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هیچ توضیحی درباره علت این تأخیر ارائه نکرده و زمان جدیدی نیز برای انجام این سفر اعلام نشده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نتانیاهو قرار است فردا (سه‌شنبه) در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفت‌وگو کند.

همچنین انتظار می‌رود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مراسم تشییع «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی حضور یابد.

طبق برنامه قبلی، نتانیاهو قرار بود پس از پایان سفر خود، روز پنج‌شنبه به فلسطین اشغالی بازگردد.