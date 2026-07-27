استقرار نیروهای حشد شعبی برای تأمین امنیت زوار اربعین حسینی(ع)

با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی(ع) نیروهای حشد شعبی به همراه نیروهای ارتش عراق برای تأمین امنیت زوار در نزدیکی مرزهای استان کربلا مستقر می شوند.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی با ایجاد ایست های بازرسی در مناطق غربی این استان به سمت کربلای معلی طرح تأمین امنیت زوار اربعین حسینی(ع) را پیاده می کنند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی تلاش دارند امنیت موکب های خدمات رسانی به زوار امام حسین(ع) را تأمین کنند.

این نیروها در کنار نظامیان ارتش عراق به صورت گسترده در مناطق بیابانی نزدیک به مرزهای استان کربلا برای ممانعت از نفوذ عناصر تروریست مستقر شده اند.

لازم به ذکر است که نیروهای حشد شعبی هر ساله نقش برجسته ای در حفاظت از امنیت عراق به ویژه در مراسمات مذهبی از جمله اربعین حسینی(ع) ایفا می کنند.