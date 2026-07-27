جوان آنلاین: هشدارها و عملیات ارتش یمن در دریای سرخ، نفتکشهای حامل نفت عربستان را مجبور کرده است تا مسیر خود را از باب المندب به سمت کانال سوئز تغییر داده و وارد دریای مدیترانه شوند و سپس با دور زدن کل قاره آفریقا، به مقصد نهایی خود در آسیا برسند.
به گزارش ایرنا، برپایه این گزارش، برخلاف دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که خریداران اصلی نفت عربستان در اروپا و ایالات متحده بودند، امروزه اکثر خریداران آن در آسیا هستند و همین امر به مشکل بزرگی برای ریاض تبدیل شده است.
علاوه بر اینکه نفتکشهای حامل نفت عربستان به خاطر دور زدن کل قاره آفریقا باید روزهای زیادی را دریانوردی کنند، هزینه کشتیرانی نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال، هزینه رساندن نفت با یک نفتکش از بندر ینبع در دریای سرخ به تایوان در آسیا بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته است.
برپایه این گزارش، محاسبات خبرگزاری رویترز با استفاده از دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن نشان میدهد که سفر یک نفتکش از بندر ینبع عربستان به تایوان فقط هزینه سوخت را از ۱.۲۶ میلیون دلار به تقریباً ۲.۸۷ میلیون دلار افزایش می دهد.
به نوشته عربی ۲۱، مشکل دیگر در جابجایی محمولهها توسط نفتکشها در کانال سوئز است. در همین ارتباط، شرکت تحقیقاتی «انرژی اسپکتس» ( Energy Aspects) گزارش داده است که نفتکشهای بزرگ به دلیل محدودیتهای اعمال شده مجبورند نیمهخالی از کانال سوئز عبور کنند و سپس محمولههای خود را در مدیترانه بارگیری کنند.
به گزارش ایرنا، نیروهای مسلح یمن یک هفته پیش در پاسخ به ادامه محاصره این کشور از سوی عربستان، تردد دریایی را برای سعودیها، بر اساس اصل «محاصره در برابر محاصره» ممنوع اعلام کرد.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عربستان نزدیک به ۱۲ سال است که با محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن، بنادر و فرودگاههای این کشور را هدف قرار داده و با غارت منابع و تشدید فشارها، رنج مردم یمن را افزایش داده است.
این بیانیه تاکید کرد: محاصره یمن هیچ مبنای قانونی، انسانی یا مشروعیتی ندارد و مردم این کشور حق دارند با همه ابزارهای در اختیار خود در برابر این اقدام و حملات عربستان، از جمله حمله به فرودگاه بینالمللی صنعاء، واکنش نشان دهند.
یحیی سریع با اعلام آمادگی کامل برای تمامی گزینهها هشدار داد که هرگونه اقدام یا تشدید تنش از سوی عربستان، با پاسخی شدید و همهجانبه مواجه خواهد شد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که عربستان روز دوشنبه ۲۲ تیر فرودگاه صنعاء را هدف قرار داد و در پاسخ به این اقدام، نیروهای مسلح یمن فرودگاه «ابها» عربستان را هدف قرار دادند.
نیروهای مسلح یمن سپس تاسیسات نفتی عربستان و دست کم دو نفتکش سعودی را هدف قرار دادند.