افشای ابعاد بی سابقه همکاری های جاسوسی بین مراکش و رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: یک تحقیق بین‌المللی جدید، جزئیات بی‌سابقه‌ای از همکاری جاسوسی بین مراکش و رژیم صهیونیستی به ویژه در خصوص فروش برنامه جاسوسی «پگاسوس» متعلق به شرکت صهیونیستی (NSO) را فاش کرد.

به گزارش مهر، این گزارش نشان می‌دهد که مراکش با کمک دست‌کم چهار شرکت صهیونیستی، یک سیستم جاسوسی یکپارچه ایجاد کرده است که سال‌ها پیش از امضای پیمان‌ عادی‌سازی روابط، برای جاسوسی از وزرای فرانسوی و اسپانیایی استفاده می‌شد.

این تحقیق بین‌المللی فاش کرد که برنامه جاسوسی پگاسوس به سیستم‌های مختلف در سراسر جهان فروخته شده و بسیاری از آن‌ها از آن برای نظارت بر روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر استفاده کرده‌اند. پگاسوس به اپراتورهای خود اجازه دسترسی کامل به تلفن هدف قرار گرفته را می‌دهد که شامل خواندن تمامی فایل‌ها و پیام‌ها در اپلیکیشن‌های امن، و توانایی فعال کردن مخفیانه دوربین و میکروفون از راه دور را می دهد.

این تحقیق نشان می‌دهد که مراکش دست‌کم از سال ۲۰۱۷ مشتری شرکت NSO بوده است. مراکش تنها به استفاده از برنامه پگاسوس بسنده نکرده، بلکه سیستم‌های نظارتی دیگری را نیز از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.

در این تحقیق که روزنامه اسرائیلی «هآرتس» نیز در آن مشارکت داشته، آمده است: مراکش از سال ۲۰۱۷ علاوه بر پگاسوس، سیستم دوم شرکت اسرائیلی Circles را نیز به کار می‌گیرد که با بهره‌گیری از حفره‌های پروتکل ارتباطات بین‌المللی، اجازه می‌دهد مکان هر دستگاهی را در هر جای جهان شناسایی کند.

این تحقیق بین‌المللی تأکید می‌کند که «یک سال پیش از دستیابی مراکش به پگاسوس، مذاکراتی برای خرید سیستم‌های نظارتی از شرکت اسرائیلی Verint در جریان بود. در اسناد داخلی این شرکت متعلق به سال ۲۰۱۶ که به دست هآرتس رسیده، مراکش با نام رمز "مغازین" دیده می‌شود. این اسناد مذاکرات مربوط به قراردادهایی به ارزش ۱۸ میلیون دلار برای خرید سیستم ردیابی تلفن همراه Skylock، در کنار پلتفرم‌های ردیابی و اطلاعاتی دیگر، و همچنین گفتگوها برای فروش یک برنامه جاسوسی اولیه به نام EPI را مستند می‌کنند.»

این تحقیق همچنین فاش کرد که مراکش از ابزارهای شرکت صهیونیستی سلبریت نیز استفاده کرده است که به او امکان می‌دهد به گوشی‌های ضبط شده توسط ماموران دسترسی یافته و اطلاعات ذخیره شده در آن‌ها را استخراج کند. در سال ۲۰۱۹، سازمان Privacy International گزارش داد که سلبریت به مراکش خدمات بررسی گوشی‌های پناهجویان در مرزها را پیشنهاد داده است. یکی از افسران مدیریت کل امنیت سایبری مراکش به تهیه کنندگان این تحقیق گفت که مراکش از ابزارهای سلبریت برای جاسوسی از فعالان حقوق بشر نیز استفاده کرده است.