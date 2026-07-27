بازگشت موقت ۲ خرید استقلال به آلومینیوم در صورت بسته ماندن پنجره

اگر پنجره نقل و انتقالات این تیم باز نشود دو بازیکن جدید استقلال به تیم سابق خود باز خواهند گشت.

جوان آنلاین: محمد خلیفه و بهرام گودرزی دو بازیکن جدید استقلال در صورتی که پنجره این تیم در نقل و انتقالات تابستانی باز نشود برای یک نیم فصل به تیم آلومینیوم اراک باز خواهند گشت تا با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در پنجره زمستانی به جمع آبی‌پوشان اضافه شوند.

محمد رجائیان مدیرعامل سابق آلومینیوم اراک با تائید این خبر اظهار کرد: با تفاهم نامه‌ای که با استقلال داشتیم در صورتی که پنجره استقلال در نقل و انتقالات باز نشود این دو بازیکن به آلومینوم باز خواهند گشت تا زمانی که پنجره این تیم باز شود.

او ادامه داد: ما به استقلال پیشنهاد دادیم که اگر پنجره باز نشد این دو بازیکن یک فصل برای آلومینیوم بازی کنند اما آنها (استقلال) درخواست یک پنجره را داشتند که مورد موافقت قرار گرفت.