کد خبر: 1371167
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
ورزش » ساير

ادعای مضحک اینفانتینو: دو کشور در حال جنگ را متحد کردیم!

فیفا رئیس فیفا در واکنشی مضحک به انتقادات از عملکرد فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ به ویژه به موضوع ایران و نحوه پذیرش این تیم در آمریکا مدعی شد که فیفا دو کشور در حال جنگ را متحد کرد!

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار بیانیه‌ای مفصل در شبکه‌های اجتماعی، به انتقادات وارد شده به عملکرد فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ پاسخ داد و به طور ویژه به موضوع ایران و نحوه حضور این تیم در آمریکا پرداخت.

رئیس فیفا درباره انتقادها از نحوه پذیرایی از تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا با اظهارنظری عجیب، مدعی شد: جهان ما به عشق نیاز دارد، نه نفرت؛ به مدارا، نه تفرقه؛ به جشن، نه سوگواری. در حالی که شما نفرت پخش می‌کنید، ما خستگی‌ناپذیر کار کردیم تا دو کشور در حال جنگ را متحد کنیم! ایران بدون حادثه یا درگیری وارد آمریکا شد. هنگامی که تیم ایران شروع به بازی کرد، تمام شعارها علیه آنها به یک شعار واحد تبدیل شد. هواداران از تیم ملی حمایت کردند. این ربطی به سیاست ندارد. فوتبال درباره اتحاد است، نه تفرقه. فوتبال بزرگ‌تر از نفرت و تبعیض است. شما به چند نفر اشاره کردید که ویزایشان رد شد و میلیون‌ها نفری که از سراسر جهان ویزا دریافت کردند را نادیده گرفتید. فوتبال، جهان را متحد می‌کند و این تابستان به طور چشمگیری این موضوع ثابت شد.

دفاع از تصمیمات جنجالی

اینفانتینو در ادامه به انتقادات مربوط به داوری و پرونده فولارین بالوگان (مهاجم آمریکا که محرومیتش پس از تماس تلفنی ترامپ لغو شد) پاسخ داد: تصمیمات جنجال داوری یا تصمیمات انضباطی عجیب، مثل اشتباه گرفتن کارت قرمز و زرد، یا تصمیمات برای عدم محرومیت بازیکنان در شرایط خاص، در برخی از بزرگ‌ترین لیگ‌های جهان رایج و پذیرفته شده است. جالب است که همان کشورهایی که از این رویه‌ها استفاده می‌کنند، آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

او در پایان با لحنی انتقادی به مخالفان فیفا گفت: کسانی که وقت و انرژی خود را برای متنفر بودن از ما تلف می‌کنند، لطفا لحظه‌ای تامل کنند، مدیتیشن کنند، دعا کنند یا یک بازی فوتبال تماشا کنند و واقعا به چهره‌ها، چشم‌ها و احساسات نگاه کنند. فقط ورزش زیبای ما می‌تواند چنین نمایش فوق‌العاده‌ای خلق کند؛ نمایشی که در آن همه یکی می‌شوند.

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی ، جنگ ایران امریکا
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