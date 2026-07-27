دولت ترامپ کمبود سلاح را به گردن دولت بایدن انداخت

جوان آنلاین: ترامپ، رئیس جمهور متناقضگوی آمریکا گزارشهای منتشر شده مبنی بر کمبود مهمات و تسلیحات پدافندی در ارتش این کشور برای جنگافروزی علیه ایران را رد کرد.
به گزارش ایسنا، مایکل والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل هم گزارشهای مربوط به مهمات فرسوده را به چالش کشید و مدعی شد ایالات متحده علیرغم گزارشهای مربوط به کمبود برخی از انواع سلاحها، هر آنچه را که برای انجام یک عملیات نظامی علیه ایران نیاز دارد، در اختیار دارد.
او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا به دلیل تمام شدن ذخایرش از یک حمله نظامی علیه ایران عقبنشینی میکند، گفت: ما باید یک قدم به عقب برداریم. بسیاری از ذخایر ما به دلیل بایدن تمام شد.
والتز در جواب این سوال که شما اذعان دارید که آنها تمام شدهاند؟ با خشم گفت: نه و افرادی که این مزخرفات را فاش میکنند، سزاوار زندان هستند.
ولز ادعا کرد که ذخایر در دوران دولت بایدن به پایان رسیده است و پیت هگست، وزیر جنگ، به دلیل اوکراین و درگیری مداوم با حوثیها در دوران دولت بایدن و نیروهای مسلح فرسوده دولت قبلی، این کاهش ذخایر را به ارث برده است.»
ترامپ هم در گفتگو با والاستریت ژورنال مدعی شد: «ما بسیار بیشتر از هر کشور دیگری در جهان مهمات داریم؛ بسیار فراتر از نیازمان.»
این ادعاها پس از آن مطرح میشوند که برخی رسانههای مطرح آمریکایی بهتازگی گزارش دادند نگرانی از تهکشیدن ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و سایر مهمات پدافند هوایی، یکی از دلایل اصلی تردید کاخ سفید برای تشدید عملیات نظامی علیه ایران بوده است.
روزنامه نیویورکتایمز در این زمینه نوشت که تشدید تنش میتواند موجودی تسلیحات دفاعی پنتاگون را به سطحی نگرانکننده کاهش دهد.