اوضاع کرانه باختری در آستانه انفجار است؛ تعویق عملیات گسترده تا پایان سفر نتانیاهو

جوان آنلاین: رسانه صهیونیستی «والانیوز» به نقل از مقامهای ارشد نظامی این رژیم گزارش داد که شرایط امنیتی در کرانه باختری به مرحلهای «بسیار خطرناک و انفجاری» رسیده و نهادهای امنیتی اسرائیل خود را برای یک عملیات نظامی گسترده پس از سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، به ایالات متحده آماده میکنند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد امنیتی اظهار کرد که وضعیت کنونی کرانه باختری به «بهمن» شباهت دارد که مهار آن هر روز دشوارتر میشود و در صورت ادامه روند فعلی، احتمال تشدید درگیریها به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
والانیوز نوشت، مقامهای ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی بر این باورند که عملیات نظامی فراگیر علیه زیرساختهای کرانه باختری به دلایل سیاسی تا پس از سفر نتانیاهو به واشنگتن به تعویق افتاده است.
مذاکرات نتانیاهو در واشنگتن متمرکز بر موضوع ایران، لبنان و نوار غزه خواهد بود
والانیوز افزود، برآورد نهادهای امنیتی اسرائیل این است که آغاز چنین عملیاتی پیش از دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میتواند موضوع فلسطین و تحولات کرانه باختری را به محور اصلی رایزنیهای دو طرف تبدیل کند. این در حالی است که تلآویو تلاش دارد از آن اجتناب کرده و تمرکز مذاکرات را بر پروندههای ایران، لبنان و نوار غزه حفظ کند.
این گزارش همچنین از استقرار ۲۶ گردان ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری همزمان با افزایش هشدارها درباره تشدید خشونتها خبر داد.
والانیوز در ادامه به حادثه یورش شهرکنشینان صهیونیست «حفات گیلعاد» به روستای «تل» در نابلس اشاره کرد و مدعی شد که ارتش اسرائیل همچنان تأکید میکند این حادثه یک عملیات برنامهریزیشده نبوده است. به ادعای یک افسر ارشد فرماندهی مرکزی ارتش، بررسی تصاویر و مستندات نشان میدهد آتشسوزی رخ داده در این منطقه بر اثر یک سیگار رها شده آغاز شده و پس از حدود دو ساعت گسترش یافته است.
با این حال، خبرنگار کانال ۱۳ گزارش داده که پس از یورش و تیراندازی گروهی از شهرکنشینان تندرو به روستای «تل» درگیری با فلسطینیان آغاز شده است که به هلاکت دو صهیونیست و شهادت چهار فلسطینی انجامید.
اما با وجود ملاحظات سیاسی ناشی از سفر نتانیاهو، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان عملیات امنیتی خود را در نابلس برای بازداشت افراد تحت تعقیب، بازجویی از مظنونان و کشف سلاح ادامه میدهد.
در همین ارتباط، مرکز دفاع از اسیران فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته بیش از ۱۲۰ شهروند فلسطینی را دستگیر کرده که بیشتر این بازداشتها در استانهای نابلس، طولکرم و الخلیل و از طریق یورش گسترده به منازل و ارعاب ساکنان آن انجام شده است.
همزمان با ادامه تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و حملات شهرکنشینان در کرانه باختری، نظامیان این رژیم به اردوگاه قلندیا، شهرکهای حزما و مخماس در اطراف قدس اشغالی، شهر جنین، شهرک عرابه در غرب جنین و بریزیت در شمال رامالله یورش برده و در بخشهایی از این مناطق مستقر شدهاند.
همچنین گروههایی از شهرکنشینان صهیونیست به روستای الطیبه در شرق رامالله حمله کرده و گروه دیگری نیز مسیر میدان قدومیم در شرق قلقیلیه را مسدود کردند.
این در حالی است که هشدارهای بین المللی درباره گسترش دامنه درگیریها و تداوم محکومیتهای منطقهای و بینالمللی نسبت به سیاستهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تشدید شده است.