وزیر دفاع جدید انگلیس: از اقدامات تهاجمی علیه ایران حمایت نخواهیم کرد

جوان آنلاین: وس استریتینگ وزیر دفاع جدید انگلیس اعلام کرد که آماده است در موضوعات دارای منافع مشترک با دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، همکاری کند.
به گزارش ایرنا، او روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز گفت: اولین نکته این است که نباید چاپلوسی کرد. برداشت من این است که دونالد ترامپ و دولت او در واقع چنین چیزی را نمیخواهند. او فردی صریح است؛ همان چیزی را که در ذهن دارد بیان میکند و به گفتههایش پایبند میماند.
استریتینگ روز دوشنبه و پس از آنکه اندی برنهام نخستوزیر جدید انگلیس، روند تشکیل کابینه خود را آغاز کرد، مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت. برنهام در تلاش است روابط لندن و واشنگتن را پس از آنکه ترامپ بارها از کییر استارمر نخستوزیر پیشین انگلیس، انتقاد کرده بود، ترمیم کند.
یکی از موضوعات اختلاف میان ترامپ و استارمر مخالفت استارمر با حمایت از جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران بود. استریتینگ تاکید کرد که دولت برنهام در این زمینه تغییری در موضع خود نداده است و افزود که این هفته به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، گفته است که از «اقدامات تهاجمی» علیه ایران حمایت نخواهد کرد.
او در ادامه در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی شد: اما موضوعات فراوانی وجود دارد که میتوانیم و باید در آنها با یکدیگر همکاری کنیم از جمله تامین امنیت تنگه هرمز، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و همچنین تقویت توانمندیهای دفاعی خود و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو).