تداوم نقض آتش بس غزه/ اشغالگران از زمین و دریا حمله کردند

منابع خبری از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه از زمین و دریا خبر دادند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه به نقض آتش بس در غزه ادامه داده و حملات توپخانه‌ای و تیراندازی در مناطق مختلف غزه انجام دادند.

به گزارش ایرنا، خبرنگار خبرگزاری شهاب گزارش داد که قایق های جنگی رژیم صهیونیستی به سمت ساحل شهر غزه آتش گشودند. مناطق شرقی شهر غزه نیز هدف حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در جنوب غزه نیز توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی از شهر «خان یونس» را گلوله باران کرد. تانک‌های اسرائیلی نیز به سمت مناطق شمال غربی شهر «رفح» آتش گشودند اما هنوز گزارشی در مورد میزان خسارات و تلفات این حملات منتشر نشده است.

همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان صلاح الدین در نزدیکی تقاطع الشجاعیه را با دو موشک هدف قرار دادند که این ساختمان مسکونی به طور کامل ویران شد. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی شهر غزه را به شدت گلوله‌ باران کرد.

این حملات، مناطق غربی «خط زرد»، از جمله خیابان السکه در امتداد خیابان المنصوره را هدف قرار داد و سپس در امتداد همین مسیر به سمت جنوب و محله الزیتون گسترش یافت. مناطق شرقی محله الزیتون در جنوب‌ شرق شهر غزه نیز زیر آتش شدید توپخانه اشغالگران قرار گرفت.

وزارت بهداشت فلسطین روز گذشته (یکشنبه چهارم مرداد) اعلام کرد در مدت ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر در نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۶ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۲۰۰ فلسطینی شهید و ۳ هزار و ۸۸۸نفر دیگر مجروح شدند. همچنین در این مدت پیکر ۸۰۳ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۲۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۹۷ نفر رسیده است.