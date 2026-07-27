جوان آنلاین: هفته نامه نیوزویک با اشاره به این نگرانی دموکرات ها نوشت: آن ها هفته گذشته در جلسه ای دوساعته پشت درهای بسته، نحوه واکنش به احتمال دخالت دولت ترامپ در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر (آبان) را بررسی کردند.

به گزارش ایرنا، چاک شومر رهبر اقلیت سنا و عضو دموکرات این مجلس از ایالت نیوویورک، در دومین جلسه از بررسی سناریوهای احتمالی مخل انتخابات، به تازگی تقریبا دوازده نفر از سناتورها را هم دور هم جمع کرد و این گردهمایی به این نتیجه دست یافت که ویدئوهای تولید شده با هوش مصنوعی می تواند در روز انتخابات و پس از آن، باعث انتشار اطلاعات فریبکارانه شود و ممکن است گارد ملی و ماموران مهاجرت در اطراف اماکن رای گیری مستقر شوند.

ترامپ، هرگز شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را نپذیرفته است و هوادارانش در انتخابات، در آن سال تلاش کردند با حمله به کنگره مانع روند تایید صلاحیت نامزد پیروز انتخابات شوند.

نیوزویک نوشت: به موجب بیانیه ای که این رسانه به آن دست یافته است، تلاش ترامپ برای دخالت در انتخابات آزاد و عادلانه عمیقا نگران کننده است. دروغ و تئورهای توطنه نمی تواند این حقیقت را که انتخابات در کشور ما امن و سالم است، تغییر دهد. این حملات با هدف حمله به رای دهندگان و ساکت کردن آن ها است.

قانون اساسی در آمریکا انتخاب زمان، مکان و ماهیت انتخابات فدرال را به ایالت ها واگذار کرده است. ریک هاسن استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا و مدیر پروژه حفاظت از دموکراسی در این زمینه گفت، ترامپ فاقد اختیارات قانونی برای لغو یا به عقب انداختن انتخابات فدرال است.

برخی از مقام های فدرال به دیگر راه های لغو انتخابات از جمله فشار بر مقامات ایالتی برای تغییر در نتایج انتخابات اشاره کرده اند. ترامپ در تماس تلفنی ژانویه ۲۰۲۱ خود با براد رافنسپرگر وزیر امور ایالت جورجیا از او خواست آرای «بیشتری» را «پیدا» کند که بتواند شکست او در این ایالت را جبران کند. برخی دیگر از مقام های آمریکایی همچنین استقرار برخی نیروهای گارد ملی یا مامورات مهاجرتی در نزدیک محل های رای گیری را پیش بینی کرده اند که چندین مقام دولت ترامپ از تکذیب آن خودداری کرده اند.

باربارا مک کواد استفاد حقوق دانشگاه میشگان گفت، نگران سرکوب رای دهندگان به جای تقلب مستقیم در انتخابات است و آن را بزرگترین تهدید انتخابات ماه نوامبر ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت که تغییر در نتیجه انتخابات دشوار خواهد بود زیرا در سطح ایالتی و محلی مدیریت می شود.

نظرسنجی ها از کاهش اعتماد عمومی به انتخابات حکایت دارند. نظرسنجی یاهو نیوز و موسسه یوگاو در ماه فوریه (بهمن) نشان داد که فقط ۲۳ درصد آمریکایی ها نسبت به «تقلب نشدن» در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا اطمینان دارند. ۳۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که بر این باورند که در این انتخابات تقلب خواهد شد و ۴۴ درصد گفتند به آن اطمینانی ندارند.