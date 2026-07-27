جوان آنلاین: اشلومو شامیر تحلیلگر روزنامه معاریو در مقاله به موضوع سفر نتانیاهو به آمریکا پرداخت و عنوان کرد فضای واشنگتن برای بنیامین نتانیاهو، به نسبت گذشته تغییر کرده است و مانند قبل مورد حمایت نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، شامیر مقاله خود را اینگونه آغاز کرد: سفر نتانیاهو به کاخ سفید غیرضروری است، تصمیم او، یا بهتر بگوییم میل و وسواس شدید او برای برگزاری جلسه و گفتوگو، با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نتانیاهو را به عنوان کسی نشان میدهد که از تحولات اخیر در راس کاخ سفید، بیخبر است. این تغییرات در میان اعضای ارشد کاخ سفید به ویژه مقامات ارشدی که به عنوان اعضای حلقه نزدیک، مشاوران و دستیاران دونالد ترامپ، رئیسجمهور ترامپ شناخته میشوند، رخ داده است.
این روزنامه نگار اسرائیلی ساکن آمریکا، در ادامه نوشت: تغییراتی در کنگره، در رقابت انتخاباتی میان آنها و وضعیت دو حزب اصلی آمریکا، در حال انجام است. این موضوع هم در کاخ سفید و هم در عرصه سیاسی حزبی، تحولاتی را به دنبال داشته است. این روند به طور قابل توجه و عملی، منجر افزایش موانع برای اسرائیل (به نسبت گذشته) خواهد شد و البته از نظر سیاسی برای آن خطرناک خواهد بود.
وی در ادامه نوشت: نمیتوان گفت نتانیاهو در وضعیت «ناآگاهی و بیخبری» قرار داد، وی احتمالا نمیخواهد از آنچه اخیراً برای جایگاه خودش در کاخ سفید و وضعیت سیاسی اسرائیل در عرصه سیاسی ایالات متحده اتفاق افتاده، آگاه باشد و آن را در نظر بگیرد. باید گفت که این روند موقعیت روابط اسرائیل و ایالات متحده را در پایینترین سطح تاریخ قرار داده است. اغراق نیست بگوییم که نتانیاهو به نخست وزیر یک کابینه شکست خورده، ناامیدکننده و دردسرساز تبدیل شده است که باعث ناراحتی و تنش عصبی میشود.
معاریو در ادامه نوشت: یک مق
شامیر در ادامه نوشت: واکنشها و ارزیابیهای مفسران ارشد و کهنهکار در واشنگتن نسبت به دیدار احتمالی نتانیاهو با ترامپ را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «هیچکس در کاخ سفید منتظر نتانیاهو نیست».
یک مفسر کهنهکار که به از حامیان اسرائیل شناخته میشود، در گفتگوی دیگری گفت: «حتی اگر سفر نتانیاهو به کاخ سفید دستاوردی داشته باشد، این دستاورد چندان مطلوب او نخواهد بود.»
در ادامه مقاله معاریو آمده است: طبق گزارشهای منتشر شده در وال استریت ژورنال و دیگر رسانههای آمریکایی، ترامپ اخیراً در گفتوگو با مشاورانش سخنان تندی درباره نتانیاهو به زبان آورده، وی حتی گفته است: «نمیخواهم با نتانیاهو صحبت کنم.» البته این موضوع مانع از آن نخواهد شد که رئیسجمهوری آمریکا طبق رویههای دیپلماتیک و آداب و رسوم سفرهای رسمی، از نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید مودبانه استقبال کند.
شامیر در ادامه افزود: گزارشها و ارزیابیهای منتشر شده در اسرائیل در مورد موضوعات گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعم از ادامه جنگ علیه ایران، موافقت کلی با قرارداد فروش اف-۳۵ به ترکیه و البته ابتکار ساخت تأسیسات هستهای غیرنظامی در عربستان سعودی صحیح است. نتانیاهو میخواهد که اجرای آنها به گونهای باشد که برتری نظامی اسرائیل را تضعیف نکند. احتمالاً نتانیاهو فراموش نخواهد کرد که به ترامپ خاطرنشان کند که اظهارات او مبنی بر تمایل به گفتوگو با حزبالله، نشانه ای از آمادگی برای برقراری تماس رسمی آمریکا با حزبالله نیست. اما نتانیاهو قادر به درک آن نیست که حاصل این روند، نتیجه مورد انتظار وی نخواهد بود.
معاریو در ادامه نوشت که یک مفسر ارشد و کهنهکار در واشنگتن در گفتوگویی گفت: «در مسائلی مانند ادامه جنگ علیه ایران یا فروش جنگنده به ترکیه، نتانیاهو دیگر هیچ نفوذی ندارد.»
شامیر در انتها نوشت: آنچه نتانیاهو به آن اذعان نمیکند و احتمالاً نمیخواهد به آن اذعان کند این واقعیت است که ترامپ امروز توسط مشاوران و دستیاران ارشدی احاطه شده است که همگی، بدون استثنا، نه تنها نتانیاهو را دوست ندارند؛ بلکه نمیتوانند او را تحمل کنند و او را شخصیتی منفی میدانند.