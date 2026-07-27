یک منبع یمنی از تشدید محاصره دریایی علیه عربستان خبر داد و اعلام کرد که از زمان اجرای این تصمیم، هیچ نفتکش سعودی موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده است.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه یمنی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد نیروهای مسلح یمن طی ۴۸ ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند.

این منبع همچنین اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته گذشته تا روز یکشنبه، ۱۶ کشتی سعودی که قصد عبور از تنگه باب‌المندب را داشتند، ناچار به بازگشت شده‌اند و اجازه عبور دریافت نکرده‌اند.

به گفته این منبع، از زمان اعمال محاصره دریایی از سوی یمن، تاکنون هیچ نفتکش سعودی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، از تنگه باب‌المندب عبور نکرده است.

وی تأکید کرد که تصمیم ممنوعیت تردد کشتی‌های سعودی همچنان به قوت خود باقی است و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور هیچ کشتی وابسته به عربستان را نخواهند داد.

این منبع، اقدامات اخیر را در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» دانست؛ راهبردی که صنعا در واکنش به ادامه محاصره و حملات عربستان علیه یمن اعلام کرده است.

در روزهای گذشته، نیروهای مسلح یمن با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد، کشتی‌ها، پهپادهای متخاصم و اهداف حساس وابسته به شرکت آرامکو در منطقه جیزان عربستان را هدف قرار دادند. در مقابل، عربستان نیز چندین حمله به مراکز حیاتی و خدماتی در استان الحدیده در غرب یمن انجام داد.

این تحولات همزمان با اجرایی شدن تصمیم یمن برای ممنوعیت تردد دریایی کشتی‌های سعودی از عصر دوشنبه گذشته رخ داده است.

این تحولات پس از آن رخ داد که عربستان فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حمله قرار داد؛ حمله‌ای که با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب ایران و همچنین بیماران، مجروحان و شهروندان یمنی گرفتار در خارج از کشور انجام شد. این هواپیما در نهایت به دلیل حمله عربستان در فرودگاه الحدیده فرود آمد و این اقدام با پاسخ نیروهای مسلح یمن و هدف قرار گرفتن فرودگاه «ابها» در عربستان همراه شد.

ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان از ۹ اوت ۲۰۱۶ (۱۸ مرداد ۱۳۹۸) با اعمال ممنوعیت کامل پروازها بر فراز یمن، فرودگاه بین‌المللی صنعا را به روی پروازهای تجاری بست؛ فرودگاهی که به عنوان مهم‌ترین شریان هوایی یمن، خدمات مورد نیاز نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت این کشور، معادل حدود ۲۰ میلیون نفر، را تأمین می‌کند.