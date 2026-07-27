جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) پنجم مردادماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
در نشست امروز تابلوی تصاویر امیرعلی جداوی، مسیحا سالاری و ماکان نصیری شهدای مفقود الاثر مدرسه شجره طیبه میناب هم در نزدیک تریبون سخنگوی دستگاه دیپلماسی در معرض دید خبرنگاران قرار گرفته است.
این دیپلمات ارشد ایرانی در ابتدای این نشست هفتگی بیان کرد: امروز جلسه را در حضور سه شهید جاوید الاثر مدرسه شجره طیبه شروع میکنیم.
بقائی ادامه داد: هفته گذشته باز هم ایران میناب شد، تشییع دوباره فرشتگان و پارههای پیکر دخترکان و پسران ایران.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: با تمام وجود، کمکهای آمریکا را درک کردیم.
بقائی خاطرنشان کرد: از همین جا از خانم کایا کالاس که نگران حقوق بشر مردم ایران بود و هر از گاهی به بهانه حقوق بشر بیانیه علیه ایران صادر میکند سؤال میکنم آیا اینها ایرانی نیستند؟ انسانهای بیگناه نبودند؟ از دولت فرانسه سؤال میکنم همین هفته گذشته ادعای حمایت از ایرانیان و جامعه مدنی ایران را مطرح کرد به بهانه اقدام ایران برای پاسخگو کردن دو دیپلمات آنها که در ایران تحت پوشش دیپلمات به اقدام مداخله جویانه علیه ایران دست میزدند، میپرسم چگونه از جامعه مدنی ایران سخن میگویید.
وی افزود: وقتی که با مقابله ایران با اقدامات مداخله جویانه مواجه میشوید پشت شعارهای حقوق بشری خود را پنهان میکنید.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی رسانهها در خصوص پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهاد قطر و پاکستان در خصوص آتشبس اظهار داشت: نمیدانم چطور فکر میکنید دارند جنگ را مدیریت میکنند؟ جنگی که قرار بود ظرف سه روز ایران را فروپاشانده و تسلیم کند.
بقائی بیان کرد: این دست و پا زدن به فضاحتی است که با دست خود و با وسوسه اسرائیل ایجاد کردند و باید تاوانش را پس بدهند.
وی گفت: آنچه برای ما اصل است منافع و مصالح ملی است. تصمیم گیری در خصوص مصالح و منافع ملی یک کشور یک معادله تک محصولی نیست و متغیرهای زیادی دارد و آنچه برای ما تعیین کننده است امنیت ملی و منافع ملی است و تصمیم گیری در خصوص آن در یک روند کاملا شفاف و مشخص با مشارکت همه دستگاههای تصمیم گیر در ایران صورت میگیرد و وزارت خارجه هم یکی از آنهاست.
بقائی گفت: هیچ وقت اجازه نداده و نمیدهیم آمریکا تعیین کننده زمان جنگ باشد. هر وقت منافعمان اقتضا کند دفاع میکنیم و هر وقت احساس کنیم از ابزار دیپلماسی استفاده کنیم حتما از آن استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران که سؤال خبرنگاری بود گفت: حتما همه طرف هایی که خودشان را به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدانند باید پاسخگو باشند. رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیستهایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدمات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
وی افزود: نمیتوانید مطمئن باشید یک اقدام نمایشی برای جلب توجه و نشان دادن وزن نه چندان بالای خودتان در معادلات بینالمللی صرفا در آن حد باقی بماند و حتما تبعات آن برای شما غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
بقائی گفت: در این چهار سال اوکراین کشورهای مختلفی را متهم کرد و به جای تمرکز بر حل مشکل و نجات دادن کشور ش و منطقه از جنگی که به شرق اروپا و کل دنیا تحمیل کرد، مدام دیگران را شماتت کرده است.
وی افزود: از ابتدا گفتیم هیچ مداخله ای در این منازعه نداریم. اقدام اوکراین غیرقانونی و ناموجه و یک ماجراجویی خطرناک بود که حتما از سوی ما بی پاسخ نخواهد بود. بزرگترهای زلسنکی مراقب باشند که اقدامات این رژیم پیامدهایش میتواند دامنگیر بخشهای مختلفی از جهان باشد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اطلاع داریم کشورهای ساحلی دریای خزر از این اقدام نگران هستند و رژیم اوکراین باید به خاطر این اقدام پاسخگو باشند.